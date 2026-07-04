رونالدو وكيل أعمال ريال مدريد في مونديال 2026... هذه فصول الحكاية

- ظهر رونالدو، نجم الكرة البرازيلية السابق، في كأس العالم 2026 كممثل رسمي لريال مدريد، حيث كلفه الرئيس فلورنتينو بيريز بإقناع فينيسيوس جونيور بتجديد عقده الذي ينتهي في 2027. - يسعى ريال مدريد لتجديد عقد فينيسيوس أو بيعه في الصيف لتجنب خسائر مالية ضخمة، حيث يمكنه الرحيل مجاناً في يناير 2027 إذا لم يجدد عقده. - يعمل رونالدو على إقناع فينيسيوس قبل نهاية المونديال، حيث يفضل بيريز بيع عقده للاستفادة من الأموال في صفقات أخرى مثل مايكل أوليسه.

ظهر نجم الكرة البرازيلية السابق، الظاهرة رونالدو (49 عاماً)، خلال العديد من المواجهات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لكن الكثير لا يعلم أن لديه مهمة مباشرة من إدارة ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن رونالدو أصبح وكيل أعمال نادي ريال مدريد في مونديال 2026 رسمياً، بعدما طلب الرئيس فلورنتينو بيريز من البرازيلي العمل على إقناع مواطنه فينيسيوس جونيور، بضرورة العمل على اتخاذ قراره النهائي، وبخاصة أن عقده ينتهي مع الفريق الملكي في صيف 2027. ويتمثل دور رونالدو في قدرته على الجلوس مع فينيسيوس جونيور على هامش مونديال 2026، بسبب النفوذ الذي يتمتع فيه الظاهرة مع جميع نجوم منتخب البرازيل، لأنّ رغبة ريال مدريد أصبحت واضحة، وهي إما العمل على تجديد عقد الجناح الأيسر أو جلب عرض جدي من قبل أحد الأندية العالمية، التي ترغب بضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

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ويرفض ريال مدريد فكرة السماح لفينيسيوس جونيور بلعب موسم 2026-2027، دون أن يقوم بتجديد عقده، لأنّ ذلك يعني حُكماً أن البرازيلي سيكون حراً في اتخاذ خطوة خلال شهر يناير/كانون الثاني القادم، عبر الجلوس مع أي فريق يُريده من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي برحيله مجاناً عن الفريق الملكي، ما يعني خسائر مالية ضخمة تقدر بنحو 140 مليون يورو.

ويعمل رونالدو خلال الفترة الحالية على أخذ دور وكيل أعمال مفوض من إدارة نادي ريال مدريد، حتى ينجح في إقناع فينيسيوس جونيور، قبل نهاية مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، وبخاصّة أن الرئيس فلورنتينو بيريز بات مقتنعاً كثيراً، بأن عملية بيع عقد النجم البرازيلي في سوق الانتقالات الصيفية ستكون الخيار الأفضل للجميع، الأمر الذي سيجعله يستفيد من الأموال، حتى يدخل في صفقة الفرنسي مايكل أوليسه، الذي يلعب مع بايرن ميونخ الألماني.