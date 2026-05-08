- كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي، استثمر في فنون القتال المختلطة، مؤكدًا على قيم الانضباط والاحترام والمثابرة، ويمتلك حصة في شركة الترويج الإسبانية "WOW". - ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، يتدرب على الملاكمة لتحسين تركيزه في المباريات، مما دفع مدربه بيب غوارديولا للاعتماد عليه بشكل أكبر. - باتريس إيفرا، قائد منتخب فرنسا السابق، سيخوض أول نزال له في فنون القتال المختلطة في مايو 2025، بعد تدريبه مع سيدريك دومبي منذ عام 2016.

تُثير رياضات الفنون القتالية، اهتمام نجوم كرة القدم، مثل البرتغالي، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، وهو اهتمام يختلف من لاعب إلى آخر، حسب ما يخطط له النجوم، سواء للاستثمار الرياضي أو تطوير القدرات الشخصية في التعامل مع المباريات.

فلاعب نادي النصر السعودي، استثمر في هذه الرياضات وقال في عام 2025: "تجسد فنون القتال المختلطة قيماً أؤمن بها إيماناً راسخاً: الانضباط، والاحترام، والمثابرة، والسعي الدؤوب نحو التميز. إنها تبني شيئاً فريداً وقوياً، وأنا فخور بالانضمام إلى هذا المشروع للمساهمة في نمو هذه الرياضة وإلهام الجيل القادم"، ودخل كريستيانو رونالدو عالم فنون القتال المختلطة من خلال امتلاكه حصة في شركة الترويج الإسبانية "WOW".

وبعد رونالدو الذي أشاد بأهمية رياضات الفنون القتالية مؤكداً ذلك بالاستثمار المالي، انتشر في الأيام الماضية، مقطع فيديو يُظهر نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، الفرنسي ريان شرقي، وهو بصدد التدرب على الملاكمة، إذ أشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي، إلى أن هذا التدريب، يُساعد على رفع درجات التركيز عند اللاعب للتعامل مع مختلف المواقف. وقد علّق مدربه الإسباني بيب غوارديولا، قائلاً: "لقد شاهدت الفيديو، أعتقد أنّني سأكون مجبراً منذ الآن على الاعتماد عليه أساسياً في مختلف المباريات".

Le niveau de Rayan Cherki en boxe...



Des crochets, des directs, il est rapide, vif...



ومنذ أيام قليلة، استعان مدرب برايتون الإنكليزي، فابيان هورزلر، بمقاتل فنون قتالية مختلطة لمساعدة لاعبيه على التدرب على المواجهات في الكرات الثابتة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الأداء في هذا الجانب الذي يزداد أهمية في الدوري الإنكليزي الممتاز، مثلما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية. وقال المدرب عن هذه الخطوة: "هناك طرق مختلفة لاستخدام الجسم والمهارات للفوز في المواجهات الفردية، خاصة أثناء توقف النزال، ويواجه مقاتل الفنون القتالية المختلطة هذا النوع من المواجهات باستمرار. دوره هو إيجاد طريقة لهزيمة خصمه، ونحن نستلهم أفكارنا من رياضات أخرى".

وأعلنت منظمة فنون القتال المختلطة الأميركية، في بيان لها في إبريل/نيسان 2025، أن قائد منتخب فرنسا سابقا، باتريس إيفرا، سيخوض أول نزال له في حلبة القتال في 23 مايو في أكور أرينا في باريس، خلال حدث دوري المقاتلين المحترفين (PFL). وقد تدرب نجم مانشستر سيتي سابقاً، مع نجم الفنون القتالية المختلطة الفرنسي سيدريك دومبي منذ عام 2016. ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية، تصريحات باتريس إيفرا الذي قال مازحاً: "سألوني من أريد أن أقاتل. فأجبت: لويس سواريز. سأدفع من جيبي الخاص. حتى أنه يستطيع عضّي".