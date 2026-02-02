رونالدو والنصر.. تصريحات غامضة وحراك عاجل لامتصاص غضب "الدون"

- شهدت السعودية توترات رياضية بعد تمرد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، حيث رفض رونالدو اللعب مع النصر احتجاجاً على دعم صندوق الاستثمارات العامة للهلال بشكل أكبر، مما أثار غضبه. - استثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير في تطوير الدوري السعودي، حيث يدير أندية النصر، الهلال، الاتحاد، والأهلي، مما أدى إلى تغييرات جذرية في سوق الانتقالات، مثل انتقال بنزيمة للهلال ونيمار للهلال. - مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، يضغط رونالدو على المسؤولين لإعادة النظر في دعم النصر، مما قد يؤدي إلى صفقات كبيرة لاحتواء الأزمة.

هزّت التمردات التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) والفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، خلال الأيام الأخيرة، الشارع الرياضي في السعودية. لا سيما أن "الدون" نفذ تهديده، ورفض اللعب أمام الرياض، إذ غاب عن قائمة المباراة التي أقيمت مساء الاثنين.

وبين تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الاثنين، أن التحرك المحتمل من الهلال نحو بنزيمة في الساعات الأخيرة أشعل غضب رونالدو، الذي أعلن بدوره تمرده وقرر عدم المشاركة مع النصر. من جهتها، بينت صحيفة أبولا البرتغالية أن كريستيانو يشعر بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يدعم الأندية التي يملكها بالدرجة نفسها، وهو شعور لا يفتقر إلى المنطق، فبحسب أرقام موقع ترانسفيرماركت، فقد أنفق الهلال ما مجموعه 624 مليون يورو منذ صيف 2023، مقابل 409 ملايين فقط للنصر، ويأتي بعدهما الأهلي (380 مليوناً) والاتحاد (334 مليوناً) بأرقام متقاربة.

ولفهم الصورة كاملة، لا بد من توضيح بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بآلية عمل دوري المحترفين السعودي في الفترة الأخيرة. ففي إطار سعيه لتنويع مصادر الدخل، استثمر صندوق الاستثمارات العامة بقوة في تطوير الدوري، ولتسريع العملية، تدخّل مباشرة في إدارة أربعة أندية تقع تحت مظلته: النصر، الهلال، الاتحاد، والأهلي، بعد ذلك، أصبحت أندية أخرى مثل القادسية والشباب والاتفاق، ونيوم في المرحلة الأخيرة، مملوكة لشركات كبرى من أقوى المؤسسات الاقتصادية في السعودية.

وأطلق وصول رونالدو في شتاء 2023 العنان لماكينة إنفاق لم تتوقف منذ ذلك الحين، ما أدى إلى تغيير جذري في آليات السوق المعتادة، فبعد ستة أشهر فقط، انتقل بنزيمة إلى الاتحاد عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، بينما أنفق الهلال 90 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

تصريحات غامضة حول رونالدو وحراك عاجل

قبل انطلاق مواجهة النصر والرياض اليوم الاثنين، أكد مراسل قناة ثمانية السعودية أنه خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لنادي النصر البرتغالي جوزيه سيميدو، وسؤاله عن سبب غياب رونالدو، كانت إجابته واضحة، إذ أكد أنه لا يستطيع الحديث في هذا الموضوع، ولا يملك أي رد رسمي حتى الآن، وهو الجواب نفسه الذي كان على لسان مدير التواصل في النادي سعيد أبو داهش.

من جهة آخرى، وبحسب تقرير موقع مايش فوتبول البرتغالي، فإن الضغط الذي مارسه رونالدو خلال الساعات الأخيرة هزّ الوسط الكروي في السعودية، وأجبر مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة على إعادة النظر في موقفهم، إلى درجة التفكير في منح النصر صفقتين من العيار الثقيل لاحتواء الأزمة. في غضون ذلك، تُغلق سوق الانتقالات في السعودية مساء يوم الاثنين (2 فبراير/شباط)، ما يجعل الوقت ضيقاً جداً لإجراء تحركات كبرى. وحتى إشعار آخر، لا يزال رونالدو متمسكاً برأيه، في انتظار ما إذا كانت الساعات المقبلة ستشهد تحولاً مفاجئاً في هذه القضية المثيرة للجدل.