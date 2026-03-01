رونالدو والاستثمار الرياضي... من السعودية إلى إسبانيا

- كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، اشترى 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني، مستفيدًا من دعم رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي، مما يعزز استثماراته في عالم كرة القدم. - رونالدو مقتنع بالمشروع الرياضي والهيكلي لنادي ألميريا، ويؤمن بأن مشاركته ستعزز استقرار خطة العمل، بما في ذلك تطوير المدينة الرياضية وملعب جامعة ألميريا. - استراتيجية النادي تشمل رفع قيمة اللاعبين وتطوير الأكاديمية، مما جذب رونالدو وفريقه، رغم عدم مناقشة احتمال انضمامه كلاعب للفريق الأحمر والأبيض.

أثار قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، دهشة الجميع، بعدما اشترى 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني، الأمر الذي يجعل "صاروخ ماديرا" يواصل رحلته في الاستثمار بالأموال التي يحصل عليها، خلال مسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الجمعة، أن رونالدو دخل في صفقة شراء حصة من نادي ألميريا، منذ انضمامه إلى فريق النصر السعودي في شهر يناير/كانون الثاني عام 2023، والفضل يعود إلى رجل الأعمال السعودي، محمد الخريجي، الذي كان له دور محوري في مساعدة المسابقة المحلية، على تحقيق حلمها بالتعاقد مع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. ويعود اهتمام كريستيانو رونالدو بنادي ألميريا إلى الفترة التي كان فيها تركي آل الشيخ المالك الوحيد للفريق، حيث دُعي البرتغالي حينها إلى حضور اجتماع عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بين مجلس إدارة الفريق الإسباني والمستشار تركي آل الشيخ، وخلاله طرح قائد منتخب البرتغال سؤالاً، حول سير مشروع النادي.

وأكدت الصحيفة أن النقطة الحقيقية، وراء سبب قيام رونالدو بالاستحواذ على 25% من نادي ألميريا، يعود إلى قيام رجل الأعمال السعودي، محمد الخريجي، بالاستحواذ على الفريق الإسباني قبل أقل من عام، عبر صندوقه الاستثماري، الذي يحوي العديد من الشركات الضخمة، لكن العلاقة بين الرجلين كانت السبب الحقيقي وراء دخول البرتغالي إلى عالم الاستثمار في إسبانيا.

وأوضحت أن رونالدو مقتنع بالمشروع الرياضي والهيكلي لنادي ألميريا، ويعتقد البرتغالي أنه مشروعٌ سليمٌ من الناحية المالية، وأن مشاركته تُعزز استقرار خطة العمل التي تشمل المدينة الرياضية والمرحلة الثانية من ملعب جامعة ألميريا، وينتظر رفقة رجل الأعمال، محمد الخريجي، بدء أعمال التطوير، التي ينبغي على السلطات العامة استغلال الاهتمام الإعلامي، الذي أثارته هذه الأخبار لتسريع الإجراءات البيروقراطية وتسهيل بدء أعمال بناء الأكاديمية في أقرب وقت ممكن.

وتُعدّ استراتيجية رفع قيمة اللاعب، وخطة الصعود، التي تتضمن ملعباً يتسع لـ28 ألف متفرج ومرافق أكاديمية شبابية متطورة، والمكانة الدولية للنادي، من بين العوامل الأخرى، التي جذبت رونالدو وفريقه، الذين درسوا كل تفاصيل الصفقة. مع ذلك، وكما علمت صحيفة ماركا ، لم يُطرح، ولو من بعيد، خلال المفاوضات، احتمال ارتداء صاحب 41 عاماً، الذي لا يزال يلعب مع النصر، قميص الفريق الأحمر والأبيض، ولم يُناقش هذا السيناريو نهائياً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن وصول قائد المنتخب البرتغالي، إلى هيكل المساهمين في ألميريا لا يضمن النجاح الفوري على أرض الملعب، ولكنه يمثل دفعة استراتيجية ذات قيمة ودعم هائلين يعززان مستقبل المشروع في مدينة ألميريا، وبخاصة أن صاحب 41 عاماً، يستثمر أمواله أيضاً في فريق النصر السعودي، الذي يمتلك فيه "صاروخ ماديرا" نسبة من أسهم "العالمي".