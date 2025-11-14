- تعرض كريستيانو رونالدو للطرد في الدقيقة 61 من مباراة البرتغال ضد أيرلندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بعد استخدامه المرفق بقوة مفرطة ضد منافس دون تنافس على الكرة، مما اعتبر سلوكاً مشيناً. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن قرار الطرد كان صحيحاً بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، حيث ألغى الحكم الإنذار وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة. - من المتوقع أن يواجه رونالدو عقوبة إيقاف تتجاوز مباراة واحدة، بناءً على توصيف الحالة في تقرير الحكم وتقييمها وفق لائحة الانضباط في فيفا.

تعرض قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، للطرد في الدقيقة الـ 61 من المواجهة، التي انتصر فيها منتخب أيرلندا بهدفين مقابل لا شيء، أمس الخميس، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن حالة الطرد، بقوله: "قرار الحكم كان صحيحاً بطرد رونالدو، بعد استدعائه من قِبل حجرة الفار، إذ تبين له قيام قائد منتخب البرتغال بضرب المنافس على ظهره من الخلف، باستخدام المرفق وبقوة مفرطة، ودون وجود منافسة على الكرة، وهذا يُعد سلوكاً مشيناً، أدى إلى إلغاء الإنذار وإشهار بطاقة الطرد المباشرة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، بحسب النص القانوني (يتمثل السلوك المشين في استخدام اللاعب، أو محاولته استخدام القوة المفرطة أو الوحشية ضد المنافس، عندما لا يوجد تنافس على الكرة)".

وعن العقوبة التي من المتوقع أن يتلقاها كريستيانو رونالدو بعد طرده في الشوط الثاني من مواجهة أيرلندا، أضاف الشريف: " إن عقوبة إيقاف قائد منتخب البرتغال، بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، بعد سلوكه المشين، قد تمتد لأكثر من مواجهة، إذ لا يكتفي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، وهذا ما سيعتمد على عملية توصيف الحالة في تقرير الحكم، وبعدها سيتم تقييم هذا على لائحة الانضباط في فيفا، وغالباً كما ذكرت حالات السلوك المشين قد تتجاوز عقوبة الإيقاف فيها المباراة الواحدة".