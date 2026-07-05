- كريستيانو رونالدو يرد على الانتقادات في مؤتمر صحافي قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه اعتاد على الانتقادات والإشادات طوال مسيرته، ويشكر أحيانًا من ينتقده لأنه يعيش مرحلة مختلفة من حياته. - رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزاله الدولي، مشيرًا إلى أنه سيتخذ القرار بنفسه، ويؤكد أن حياته ليست ناقصة بدون الفوز بكأس العالم، حيث يعتبر أن الله منحه أكثر مما كان يحلم به. - يوجه رونالدو نصيحة للاعب الإسباني لامين يامال، مشددًا على أهمية الاستعداد وتجاهل النقد الهدام لضمان مسيرة طويلة في كرة القدم.

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمنتخب البرتغالي قبل مواجهته المنتظرة أمام إسبانيا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 المقررة يوم الاثنين على ملعب دالاس في أرلينغتون، حيث رد على الانتقادات التي طاولته، وكذلك تحدث عن مستقبله بعد كأس العالم مع البرتغال.

ورد رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، على انتقادات وسائل الإعلام له، حيث قال خلال المؤتمر الصحافي: "منذ 23 عاماً وأنتم تحاولون قتلي، لكنكم أدركتم بالفعل أن ذلك لا جدوى منه"، مضيفاً: "إنها مضيعة للوقت، تحاولون مرة بعد مرة، لكن الأمر لا يجدي نفعاً، لقد اعتدت على كل ذلك تماماً، اعتدت على الانتقادات وعلى الإشادات، وعلى كل ما يقال". وتابع قائد البرتغال: "أنا لست أعمى، وأرى جيداً حجم الانتقادات والهجمات التي أتعرض لها باستمرار، لكن هذا ليس أمراً جديداً بالنسبة لي؛ بل إنني أحياناً أشكر من ينتقدني، لأنني أعيش مرحلة مختلفة من حياتي".

"سأتوقف عندما أقرر أنا ذلك"

ورفض رونالدو الإجابة على سؤال حول نهاية مسيرته الدولية قائلاً: "أعتقد أنكم منذ فترة طويلة تطرحون عليّ السؤال نفسه: هل هذه الأخيرة؟ سنرى.. كما قلت سابقاً، سأتوقف عندما أقرر أنا ذلك، وليس عندما تقررون أنتم". وقال مهاجم النصر السعودي ردّاً على سؤال حول ضغط الفوز باللقب الكبير الوحيد الذي ينقص مسيرته قائلاً: "لا أشعر أن شيئاً ينقص حياتي. لقد كان الله كريماً جداً معي، ومنحني أكثر بكثير مما كنت أحلم به، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي، أعيش كل لحظة كما هي، لن أصبح أكثر كريستيانو إذا فزت بكأس العالم، ولن أصبح أقل كريستيانو إذا لم أفز بها".

وكان منتخب البرتغال قد دخل أجواء كأس العالم على وقع الانتقادات التي شنتها الصحافة المحلية تجاه رونالدو تحديداً، خصوصاً بعد التعادل الافتتاحي مع الكونغو الديمقراطية، فيما واصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز دعمه القوي لقائده رغم إخفاقه في التسجيل في آخر 10 مباريات خاضها في البطولات الكبرى قبل انطلاق المونديال الحالي الذي شهد تسجيله لـ3 أهداف.

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نصيحته إلى لامين يامال

ووجه رونالدو نصيحة لنجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، حيث سُئل أسطورة كرة القدم البرتغالية عن اللاعب الإسباني الشاب، الذي سجّل هدفاً واحداً في البطولة حتى الآن، فقال موجها كلامه ليامال: "كلما كنتَ أكثر استعداداً، كلما طالت مسيرتك في كرة القدم. إذا استمعتَ للنقد، ستفقد نفسك. بعض النقد بنّاء، وبعضه الآخر يهدف فقط إلى تدميرك.. عليه أن يعتاد على ذلك بأسرع وقت ممكن لو أراد خوض مسيرة طويلة".