رونالدو لم يغادر السعودية... النصر يكشف الحقيقة

- تعرض كريستيانو رونالدو لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة النصر ضد الفيحاء، مما أثار القلق بعد استبداله وتلقيه العلاج على دكة الاحتياط. - أصدر نادي النصر بياناً طبياً يؤكد بدء رونالدو برنامجاً تأهيلياً مع تقييم يومي لحالته، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب، مع وعود بتحديثات مستمرة حول تطور حالته الصحية. - غادر رونالدو السعودية متجهاً إلى مدريد، وسط تأجيل مباريات الدوري السعودي بسبب الأحداث الجارية، ولم يُحدد مكان خضوعه للعلاج.

أكد نادي النصر السعودي، تعرّض قائده، البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، لإصابة، بعدما أثارت حالته القلق خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري السعودي، أمام الفيحاء، إذ جرى تبديله في الدقائق الأخيرة، بعد سقوطه في الميدان. وخلال جلوسه على دكة الاحتياط إثر استبداله، ظهر النجم البرتغالي وهو يتلقى علاجاً، ولكن النادي السعودي لم يكشف حينها عن طبيعة حالته الصحية.

ونشر الفريق السعودي، مساء الثلاثاء، بياناً طبياً عن وضع رونالدو الصحي، جاء فيه: "جرى تشخيص إصابة كريستيانو رونالدو في أوتار الركبة بعد المباراة الأخيرة ضد الفيحاء. وقد بدأ برنامجاً تأهيلياً وسيتم تقييم حالته يومياً". ولم يُحدد النصر مدة غياب اللاعب البرتغالي عن الملاعب، ولكن يتضح من نصّ البيان، أن الفريق السعودي سيقدم تحديثاً متواصلاً لتطور حالة البرتغالي الصحية، خاصة بعد انتشار أخبار منذ يوم السبت، تؤكد أن الإصابة خطيرة نسبياً.

ويأتي بيان نادي النصر، بعد ساعات من انتشار أخبار في العديد من الصحف والمواقع الرياضية في العالم، تؤكد أن "الدون" غادر السعودية منذ فجر اليوم متجهاً إلى مدريد في طائرته الخاصة. ولم يتطرق بيان الفريق السعودي، ما إن كان رونالدو سيخضع للبرنامج العلاجي في السعودية أو خارجها. وتأجلت منافسات الدوري السعودي التي كانت مبرمجة في هذا الأسبوع، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة منذ أيام. وكان رونالدو قد أضاع ركلة جزاء في اللقاء الأخير ولم يترك بصمته في انتصار فريقه.