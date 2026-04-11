رونالدو لا يتوقف: أشعل سباق الحذاء الذهبي وقاد النصر إلى رقم تاريخي

سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) هدفاً جديداً لصالح النصر، خلال الانتصار على الأخدود 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ليُبقي صراع صدارة ترتيب الهدافين مشتعلاً، في واحدة من أكثر النسخ إثارة هذا الموسم، في الوقت الذي قاد فيه فريقة النصر، لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية التي ارتفعت إلى 14 فوزاً على التوالي، في إنجاز تاريخي جديد للفريق. ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ النادي، متجاوزاً أفضل سلسلة سابقة، التي كانت 13 انتصاراً متتالياً في موسم 2013-2014،

وجاء هدف رونالدو ليؤكد حضوره الحاسم في الجولات الأخيرة، ويُعيد إشعال سباق الحذاء الذهبي، خصوصاً مع استمرار المنافسة القوية بينه وبين المتصدر الإنكليزي إيفان توني، لاعب الأهلي، في الوقت الذي واصل فيه "العالمي" صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الهلال الوصيف. ويتصدر توني ترتيب الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 27 هدفاً، مستفيداً من استقراره التهديفي خلال الفترة الماضية، ما جعله يتمسك بالصدارة في ظل الضغط الكبير من بقية الملاحقين، فيما يأتي هداف القادسية، المكسيكي جوليان كينونيس في المركز الثاني، برصيد 26 هدفاً، ويأتي رونالدو ثالثا برصيد 24 هدفا. وتعكس هذه المنافسة الفردية الحادة بين النجوم الثلاثة، حجم القوة الهجومية في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يتقارب الفارق بينهما مع كل جولة، في سباق يبدو أنه سيتواصل حتى صافرة نهاية الموسم.

وسجل رونالدو 24 هدفاً في 24 مباراة، بعدما كان قد أحرز هدفين في مواجهة النصر السابقة أمام النجمة، ليبقي على حظوظه قائمة في سباق الهدافين، خاصة مع تبقي ست جولات حاسمة في الموسم. ومنذ انتقاله إلى الدوري السعودي، نجح رونالدو في التتويج بلقب هداف الدوري في جميع المواسم التي أكملها، باستثناء موسم 2022-2023 الذي خاض فيه 16 مباراة وسجل 14 هدفاً، دون أن يكفيه ذلك للتتويج. ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، يترقب المتابعون ما إذا كان رونالدو سيواصل تقليص الفارق وانتزاع الصدارة، أم أن توني سيحافظ على تقدمه ويحسم لقب الهداف في الأمتار الأخيرة.