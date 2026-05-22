رونالدو في كل محطة.. ألقاب تصنع أسطورة كروية خالدة

- كريستيانو رونالدو يحقق أول لقب رسمي مع النصر السعودي بفوزه بالدوري السعودي للمحترفين، ليضيف إلى سجله الحافل الذي يشمل 37 لقباً في مسيرته الكروية. - مسيرة رونالدو بدأت مع سبورتينغ لشبونة، ثم مانشستر يونايتد حيث حقق العديد من الألقاب، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويدخل مرحلة ذهبية، ثم يوفنتوس، وأخيراً النصر السعودي. - على المستوى الدولي، قاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز ببطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية مرتين، مما يعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) أول لقب رسمي مع فريقه النصر، بعد تتويج "العالمي" ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، عندما تغلب على ضمك 4-1، الخميس، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويُعد رونالدو واحداً من أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ كرة القدم (37 لقباً)، بعدما نجح في حصد سلسلة طويلة من الألقاب مع الأندية التي لعب لها إضافة إلى منتخب البرتغال، في مسيرة امتدت عبر أكبر الدوريات الأوروبية وصولاً إلى الدوري السعودي. وبدأ رونالدو مسيرته التتويجية مع سبورتينغ لشبونة، حيث حقق لقب السوبر البرتغالي عام 2002، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الذي شهد انطلاقته الكبرى على مستوى الألقاب.

وخلال فترته مع النادي الإنكليزي، توّج رونالدو بالدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الإنكليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، والدرع الخيرية مرتين، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة. وانتقل بعدها إلى ريال مدريد، حيث دخل مرحلة ذهبية في مسيرته، إذ حقق الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، إلى جانب أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية.

وفي تجربته مع يوفنتوس الإيطالي، واصل إضافة الألقاب إلى سجله، بعدما توّج بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة، وكأس السوبر الإيطالي مرتين. أما في محطته الحالية مع النصر السعودي، فقد حقق لقب البطولة العربية، إضافة إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة. وعلى المستوى الدولي، قاد رونالدو منتخب البرتغال إلى التتويج ببطولة أمم أوروبا 2016، إضافة إلى لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين، ليكمل مسيرة مليئة بالألقاب والإنجازات التاريخية.