رونالدو في قلب الجدل: اتهامات صادمة لحكام الدوري السعودي

- شهدت الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين جدلاً تحكيمياً بعد تعادل الأهلي مع الفيحاء، حيث أعرب المهاجم إيفان توني عن غضبه من القرارات التحكيمية التي حُرم فيها فريقه من ركلات جزاء واضحة. - زميل توني، ويندرسون غالينو، أضاف إلى الجدل بتصريحات تتهم أطرافاً في الدوري بالسعي لمنح اللقب لشخص واحد، مما يعكس قلة احترام للنادي والمنافسة. - أصدرت إدارة نادي الأهلي بياناً رسمياً تعبر فيه عن غضبها من القرارات التحكيمية، مطالبة بتسجيلات المحادثات بين الحكام وتقنية الفيديو وتوضيحات رسمية حول الحالات الجدلية.

شهدت الجولة الـ28 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين تصاعداً كبيراً في الجدل التحكيمي، بعد تصريحات نارية أطلقها المهاجم الإنكليزي إيفان توني، لاعب نادي الأهلي، بعد التعادل أمام الفيحاء بنتيجة (1-1)، مساء الأربعاء الماضي، في مباراة أثرت بشكل مباشر على سباق المنافسة على صدارة الدوري.

وعبّر توني، الذي سجل هدفه رقم 27 هذا الموسم خلال اللقاء، عن غضبه الشديد من بعض القرارات التحكيمية، مؤكداً أن فريقه حُرم من ركلات جزاء واضحة على حد وصفه، معتبراً أن هذه الحالات كان يمكن أن تغيّر نتيجة المباراة بشكل مباشر. وخلال تصريحاته بعد اللقاء، أشار توني إلى أن الحكم رفض الاستماع لاعتراضات لاعبي الأهلي، وأضاف أنه طُلب منهم التركيز على بطولة دوري أبطال آسيا بدلاً من مناقشة قرارات المباراة الجارية، وهو ما أثار استغرابه الشديد. وقال اللاعب الإنكليزي إن "اللقطات التحكيمية كانت واضحة للغاية"، متسائلاً عن سبب عدم احتساب ركلات جزاء اعتبرها "واضحة كالشمس"، مضيفاً أن فريقه يواجه مثل هذه الحالات طوال الموسم، لكنها تظهر بشكل أكثر تأثيراً في المراحل الحاسمة من المنافسة على اللقب.

وبحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مساء أمس الخميس، فعند سؤاله عن المستفيد المحتمل من هذه القرارات، اكتفى توني بالضحك، قبل أن يلمّح إلى أن فريقه يعرف جيداً من ينافسه على الصدارة، في إشارة غير مباشرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونادي النصر، الذي يتصدر جدول الترتيب. ولم يتوقف الجدل عند تصريحات توني، إذ نشر اللاعب لاحقاً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لثلاث حالات تحكيمية خلال المباراة، مؤكداً أن "التجاهل في اللحظات الحاسمة أمر غير مفهوم"، واصفاً بعض القرارات بأنها مؤثرة بشكل مباشر على مسار المنافسة. كما أبدى استياءه من ما قال إنه تواصل غريب من الحكم في أثناء المباراة، معتبراً أن ذلك لا يتماشى مع سير المنافسات في بطولة بحجم الدوري السعودي.

من جانبه، دخل زميله في الفريق البرازيلي ويندرسون غالينو على خط الأزمة، حيث أطلق منشوراً مثيراً للجدل، اتهم فيه بشكل غير مباشر أطرافاً في الدوري بالسعي إلى "منح اللقب لشخص واحد"، معتبراً أن ما يحدث يمثل قلة احترام للنادي وللمنافسة على حدّ تعبيره. وأصدرت إدارة نادي الأهلي بدورها بياناً رسمياً، عبّرت فيه عن غضبها من القرارات التحكيمية في المباراة، مؤكدة أن الأخطاء التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء ومسار المنافسة على اللقب. وطالب النادي بالحصول على تسجيلات المحادثات بين الحكام وتقنية الفيديو، إضافة إلى توضيحات رسمية حول الحالات الجدلية التي شهدتها المباراة.

وشدد البيان على أن مثل هذه الأخطاء تثير تساؤلات مشروعة حول آلية اختيار الحكام، ومعايير إدارة المباريات في الدوري، معتبراً أن الحفاظ على العدالة التنافسية يعد أساس نجاح أي بطولة، في حين تواصل المنافسة على لقب الدوري السعودي اشتعالها، حيث يتصدر نادي النصر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي، مع تبقي سبع جولات فقط على نهاية الموسم. ويأمل رونالدو في قيادة فريقه نحو التتويج باللقب، والذي سيكون الأول له في الدوري السعودي منذ انضمامه قبل أربعة مواسم، في حال نجاح النصر في الحفاظ على الصدارة حتى النهاية.