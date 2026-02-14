رونالدو في أول ظهور بعد التمرد... الأهداف طريقه للمصالحة

- يستعد كريستيانو رونالدو للظهور الأول مع النصر بعد غيابه عن مباراتين، حيث يشارك في التحضيرات لمواجهة الفتح في الدوري السعودي، في مباراة صعبة على الفريق الذي لم يعزز صفوفه في الميركاتو الشتوي. - نشر رونالدو صوراً من تدريباته مع النصر، مما يزيد من احتمالية مشاركته أساسياً، حيث يسعى لمطاردة الهلال في المراتب الأولى، رغم أن النصر لم يتأثر بغيابه سابقاً. - يسعى رونالدو لتحسين أرقامه التهديفية والاقتراب من الهدف رقم 1000 في مسيرته، وسط تطلع النصر لتحقيق الانتصار السابع توالياً في الدوري.

يستعد لاعب نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) لظهوره الأول مع فريقه، منذ تمرّده وغيابه عن آخر مواجهتَين في الدوري السعودي، أمام نادي الرياض ثم الاتفاق، فقد باشر "الدون" التحضيرات مع الفريق استعداداً للمباراة التي تنتظر فريقه أمام الفتح، اليوم السبت، في الأسبوع 22 من الدوري المحلي، في مواجهة لن تكون سهلة على "العالمي" الذي لم يدعم صفوفه في الميركاتو الشتوي.

ونشر رونالدو في الساعات الماضية، صوراً تظهره في تدريبات نادي النصر، ما يزيد من فرص مشاهدته أساسياً في المباراة بحثاً عن مواصلة مطاردة الهلال وتضييق الخناق عليه في المراتب الأولى، ولكن مهمة النجم البرتغالي ستكون صعبة، فبعد أن حصد دعماً من جماهير فريقه في المباراة الماضية، إذ تعتبر أنه أظهر ارتباطه القوي بالفريق، من خلال الدفاع عن مصالحه، فإن حقيقة الميدان ستكون مغايرة، خاصّة أن النصر لم يتأثر بغياب قائده وحصد العلامة الكاملة في مواجهتَين وخاصة لقاء الاتحاد الذي يعتبر موعداً صعباً بحكم التنافس التاريخي بين الناديَين.

وستكون الأهداف، السبيل الوحيد أمام لاعب ريال مدريد سابقاً، من أجل عودة تُنسي تمرّده الأخير، الذي أثار جدلاً واسعاً وأحرج إدارة النادي في مواجهة الجماهير، ذلك أن رونالدو الذي يُسيطر عليه الشغف بالتسجيل وهزّ شباك المنافسين، سيحاول تحسين أرقامه في صراع حسم السباق على جائزة هدّاف الموسم وكذلك الاقتراب أكثر من الهدف رقم 1000 في مسيرته، ولهذا فإنّ الأنظار ستكون موجهة إلى أداء البرتغالي أكثر من المباريات السابقة، خاصة وأن فريقه يُطارد الانتصار السابع توالياً في الدوري.