رونالدو عقّد تحدي الألف هدف بسبب ركلات الجزاء

- فشل كريستيانو رونالدو في تسجيل ركلة جزاء أمام أيرلندا الشمالية، لكن البرتغال فازت بفضل هدف روبين نيفيز، مما يقربها من التأهل لكأس العالم 2026. - أهدر رونالدو 34 ركلة جزاء في مسيرته، رغم تسجيله 177 هدفاً من ركلات جزاء، مما يعقد مهمته في الوصول إلى الهدف رقم 1000. - يسعى رونالدو لتعويض الفرص الضائعة مع فريقه النصر السعودي ومنتخب البرتغال، لتجنب منافسة ليونيل ميسي الذي سجل 886 هدفاً.

فشل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، في التسجيل خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية، مساء السبت، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بعدما أهدر ركلة جزاء في الفترة الثانية، ولكن لحسن حظّه فإن البرتغال خطفت هدف الانتصار في الوقت البديل عبر روبين نيفيز الذي سجل أول هدف له مع البرتغال، ليقرب بطل أوروبا 2016 من التأهل إلى المونديال بعد الحصول على العلامة الكاملة في مشوار التصفيات.

وحسب تقرير نشره موقع صحيفة أبولا البرتغالية أمس الأحد، فإن رونالدو أهدر الركلة رقم 34 في مسيرته الاحترافية، بينما سجل 177 بين الأندية ومنتخب بلاده، وقد سبق أن أهدر "الدون" ركلات جزاء مع منتخب بلاده، آخرها في دوري الأمم الأوروبية، كما أهدر ركلة جزاء في بطولة أمم أوروبا في عام 2024، إضافة إلى أنه فشل مع مختلف الفرق التي حمل ألوانها في التهديف، ولكن معدل التسجيل من ركلات الجزاء كان مرتفعاً.

وفي رحلته نحو الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، فإن إهدار 34 ركلة جزاء خلال مسيرته عقّد مهمة رونالدو، الذي يطمح إلى أن يكون أول لاعب يصل إلى هذا الرقم، رغم أنه الآن يقود ترتيب أكثر اللاعبين تهديفاً. وسجل رونالدو 946 هدفاً، ولو نجح في تحويل كل ركلات الجزاء التي حصل عليها لكان سيصل إلى 980 هدفاً، ما يجعل الوصول إلى الهدف رقم ألف سهلاً، ولكن البرتغالي سيحاول التعويض خلال المباريات التي يخوضها مع فريقه النصر السعودي أو منتخب بلاده حتى يحقق هذا الإنجاز ويتفادى منافسة لاعب إنتر ميامي الأميركي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 886 هدفاً، حسب أرقام صحيفة أوليه الأرجنتينية.