رونالدو سقط في فخ استفزاز بنزيمة.. رسالة قصيرة أشعلت غضب "الدون"

- غياب كريستيانو رونالدو عن مباراتين للنصر السعودي أثار جدلاً، حيث يُعتقد أنه تمرّد بسبب عدم تعزيز الفريق بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، على عكس الهلال الذي ضم كريم بنزيمة. - صحيفة التلغراف البريطانية أشارت إلى أن رسالة من بنزيمة، زميل رونالدو السابق، استفزته، حيث أبلغه بنزيمة بأنه سيحصل على عقد أفضل وسيتوج بالدوري السعودي مجدداً. - رغم الصراع مع إدارة النصر، لم يحقق رونالدو مكاسب، إذ انتهى الميركاتو دون تعزيز الفريق بلاعبين جدد.

رغم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، استأنف التحضيرات مع فريق النصر السعودي، إلا أن غيابه عن آخر مواجهتين لفريقه في الدوري المحلي أمام الرياض ثم الاتحاد، أثار جدلاً واسعاً، وخاصة أن رونالدو لم يكشف علناً عن أسباب هذا الغياب، ولكن مصادر إعلامية عالمية أكدت أنه تمرّد على فريقه بسبب عدم قيام النصر بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، عكس نادي الهلال الذي دعم صفوفه بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، في واحدة من أهم الصفقات في الميركاتو الشتوي عالمياً.

وأكدت صحيفة التلغراف البريطانية، الثلاثاء، أن أفضل هداف في العالم سقط في فخ استفزاز زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، الذي وجه رسالة قصيرة إلى "الدون"، كانت كافية لإشعال نار غضبه مجدداً. وجاء في الرسالة، حسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن بنزيمة أعلم رونالدو بأنه سيحصل على عقد بامتيازات مالية أفضل، كما أنه سيتوج مجدداً بالدوري السعودي، وكان المهاجم الفرنسي قد ساهم في تتويج فريقه السابق، نادي الاتحاد، بلقب الدوري في الموسم الماضي، بينما لم يفز "الدون" بألقاب منذ التحاقه بنادي النصر.

وحسب المصدر الفرنسي، فإن بنزيمة كان يُمازح زميله السابق، ولكن يبدو أن ذلك كان كافياً ليدخل رونالدو في صراع مع إدارة النادي السعودي، ولكن دون أن يحقق البرتغالي مكاسب تُذكر، فقد أغلق الميركاتو الشتوي دون أن يضمّ فريق رونالدو لاعبين جدداً، وبالتالي سيواصل صراع التتويج بالأسماء التي خاضت النصف الأول من الموسم.