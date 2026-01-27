رونالدو حذّر قبل 4 سنوات: لا شيء مستحيلاً لكاريك

- أعرب كريستيانو رونالدو عن دعمه لمايكل كاريك كمدرب مستقبلي لمانشستر يونايتد، مشيدًا بقدراته التدريبية بعد فترة قصيرة ناجحة كمدرب مؤقت في 2021، حيث قاد الفريق للتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والفوز على أرسنال. - رغم دعم رونالدو، لم تقتنع إدارة مانشستر يونايتد بتعيين كاريك كمدرب دائم، مما دفع ريو فرديناند لدعمه، معتبرًا إياه أحد اللاعبين الأقل تقديرًا في البريمييرليغ. - يظل رونالدو داعمًا قويًا لكاريك، مؤمنًا بقدرته على إعادة أمجاد النادي، بينما يفضل روي كين تعيين مدرب ذو اسم كبير.

عادت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى التصريحات التي أطلقها نجمهم السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، قبل أربعة أعوام، عندما حذّر الجميع، بأن المدرب مايكل كاريك سيصبح مديراً فنياً عظيماً في حال حصل على الفرصة الكاملة من إدارة "الشياطين الحُمر".

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، التصريحات التي أطلقها كريستيانو رونالدو بحق مايكل كاريك في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2021، عندما قال: "لقد كان لاعباً استثنائياً في مانشستر يونايتد، ويمكنه أن يصبح مدرباً عظيماً، ولا شيء مستحيلاً بالنسبة له، وأشعر بالفخر بأنني لعبت معه في الفريق، وأيضاً تحت قيادته".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات رونالدو حينها، جاءت بعد قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد، بتعيين المدرب الألماني رالف رانغنيك خلفاً لمايكل كاريك، الذي تولى مهمة الإشراف على "الشياطين الحُمر" بشكل مؤقت، عقب إقالة النرويجي، أولي غونار سولشاير، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، وحقق نتائج مذهلة، عندما ضمن الفريق التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، والانتصار على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول، ضمن منافسات "البريمييرليغ".

وتابعت أن رونالدو حاول الضغط على إدارة نادي مانشستر يونايتد، من أجل العمل على إبقاء مايكل كاريك مدربا دائما لـ"الشياطين الحُمر"، لكنه فشل بذلك، بسبب عدم اقتناع القائمين على الفريق بالمدير الفني، الذي كان في بداية مسيرته، رغم النتائج التي حققها خلال مواجهتين فقط في عام 2021، الأمر الذي دفع أسطورة الكرة الإنكليزية السابقة، ريو فرديناند، يدعم صديقه البرتغالي، بقوله: "أعتبر كاريك اللاعب الأقل تقديراً في البريمييرليغ، وعلينا منحه فرصة في رحلته التدريبية".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رونالدو يُعد الداعم الأول لمايكل كاريك في مانشستر يونايتد، ويريد من الإدارة الاعتماد عليه بشكل دائم، لأنه قادر على إعادة أمجاد "الشياطين الحُمر" مرة أخرى في حال حصل على فرصته الكاملة، فيما يُعارضه أسطورة الفريق السابق، روي كين، الذي يُطالب بضرورة الاعتماد على اسم كبير في عالم التدريب.