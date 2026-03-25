رونالدو جونيور في ريال مدريد.. هل يعيد سجلّ والده الأسطوري؟

كشفت تقارير إعلامية أن كريستيانو رونالدو جونيور؛ نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يخضع حالياً لفترة اختبار مع الفئات السنية لنادي ريال مدريد، في خطوة قد تمهّد لانضمامه إلى الفريق الملكي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، من بينها إذاعة "كادينا سير"، فإن اللاعب الشاب رونالدو جونيور (15 عامًا) يتدرب حاليًا مع فريق تحت 16 عامًا في ريال مدريد الإسباني، حيث يعمل النادي على تقييم مستواه الفني والبدني قبل اتخاذ قرار بشأن التعاقد معه.

ويشغل رونالدو جونيور مركز المهاجم، كما يمكنه اللعب على الأجنحة، ويتميّز بسرعته ومهاراته الفنية، إلى جانب بنيته الجسدية القوية مقارنةً بعمره، ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية. وسبق للنجم الصاعد أن تنقل بين أكاديميات كبرى عدة، حيث لعب في الفئات السنية لكل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس، قبل أن ينضم إلى أكاديمية النصر السعودي، النادي الذي يلعب له والده حاليًا.

كما بدأ رونالدو جونيور بشق طريقه دوليًا، بعدما جرى استدعاؤه لتمثيل منتخبات الفئات السنية في البرتغال، ما يعزز من مكانته كأحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم. ولا تزال هذه الفترة مجرد اختبار، إذ سيحدد مسؤولو ريال مدريد في الأسابيع المقبلة ما إذا كان اللاعب سيواصل مشواره داخل النادي، في محاولة لتكرار مسيرة والده الذي صنع تاريخًا أسطوريًا بقميص الفريق الملكي.

وينتمي نجل النجم كريستيانو رونالدو حاليًا إلى أكاديمية النصر السعودي، الذي يلعب له والده منذ عام 2023، عقب مغادرته الملاعب الأوروبية. وفي حال نجح رونالدو الابن في إقناع مسؤولي الريال والانضمام إلى صفوفه، فإن مساره الكروي قد يسير بشكل مشابه إلى حد كبير لمسيرة والده، خاصة أنه سبق له اللعب أيضًا في الفئات السنية لكل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

من جانبه، يواصل رونالدو، المرتبط بعقد مع النصر حتى يونيو/ حزيران 2027، سعيه لبلوغ حاجز الـ 1000 هدف في مسيرته الاحترافية، بعدما وصل رصيده حاليًا إلى 964 هدفًا. كما يطمح قائد منتخب البرتغال، الذي يمثل ابنه أيضًا فئاته السنية، إلى خوض نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق في 11 يونيو المقبل. وغاب النجم البرتغالي عن قائمة المنتخب في المباريات الودية أمام المكسيك والولايات المتحدة بسبب الإصابة، ليبقى التساؤل قائمًا حول جاهزيته للعودة، في ما قد يكون ظهوره الأخير في كأس العالم، في نسخة تُوصف بأنها "الرقصة الأخيرة" له على المسرح العالمي.