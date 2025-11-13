- يمتلك كريستيانو رونالدو ثروة تُقدَّر بـ1.2 مليار دولار، وقد اشترى طائرة بومباردير غلوبال أكسبرس 6500 بقيمة 50 مليون يورو، وهي مجهزة كفندق فاخر في السماء لتلبية رغباته الشخصية. - يُعرف رونالدو بشغفه بالسيارات، حيث يمتلك مرأباً يضم أكثر من 40 سيارة فاخرة، منها بوغاتي تشينتو دييتشي بقيمة 9.6 ملايين يورو، مما يعكس عشقه للسرعة والتميز. - يعيش رونالدو في مجمّع فاخر بالرياض، وتساهم شريكته جورجينا رودريغيز في إثراء مجموعته من السيارات، بينما تتضاعف ثروته بفضل استثماراته الناجحة.

يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) ثروة هائلة بكل المقاييس، تُقدَّر بنحو 1.2 مليار دولار، وفق موقع سيلبرتي نيت ورث، وهو ما يمنحه القدرة –كما أكد بنفسه– على شراء أي شيء يرغب فيه في العالم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي بيرس مورغان، كشف النجم البرتغالي عن أغلى ما اشتراه في حياته، قائلاً: "إنها طائرة. امتلكت طائرات منذ أن كنت في الثلاثين من عمري، لكنني استبدلتها أخيراً، وكانت صفقة مكلفة بعض الشيء". وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأربعاء، فإن "الدون" يحلّق في سماء الفخامة، بطائرته الخاصة من طراز بومباردير غلوبال أكسبرس 6500، التي بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو.

فندق فاخر بأجنحة في السماء

تُوصف طائرة رونالدو بأنها فندق فاخر بأجنحة، إذ تُعَدّ من أكثر الطائرات تجهيزاً وتطوراً في فئتها، وتحتوي على نظام ترفيه متكامل بتقنية "فور كي"، وإضاءة ذكية تعمل وفق الإيقاع اليومي للجسم، إلى جانب نظام صوتي متطور يحمل اسم لاوبيرا، لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية في الأجواء.

فخامة قابلة للتخصيص

تتميز الطائرة بإمكانية التخصيص الكامل، حسب رغبة مالكها، وهو ما قام به رونالدو بالفعل. فمن خلال موقع الشركة المصنّعة، يمكن تحديد توزيع المقاعد وغرف الاجتماعات، واختيار النمط الداخلي، سواء كان عصرياً أو كلاسيكياً، وحتى تصميم الشكل الخارجي للطائرة ولون خطوطها.

رفاهية تتجاوز الشكل

لا يقتصر الأمر على الفخامة الجمالية فحسب، إذ تحتوي الطائرة على مطبخ مجهّز بالكامل، وفرن وثلاجة ومنطقة خاصة لراحة الطاقم، وحمام فخم. كذلك زوّدت الشركة الطائرة بتقنيات حديثة، لتقليل تأثير الاضطرابات الجوية، ما يجعل الرحلة أكثر سلاسة وهدوءاً. وبذلك يضيف رونالدو إلى سجل حياته الفاخرة فصلاً جديداً من الرفاهية المطلقة، إذ يمتد عالمه المترف من أسطول سياراته الفارهة على الأرض إلى سماء العالم بطائرته الخاصة، في مشهد يلخّص حياة نجم يعيش المجد داخل الملعب وخارجه.

ومع انتقاله إلى نادي النصر السعودي، تضاعفت ثروته كثيراً، خصوصاً مع ما يملكه من سلسلة استثمارات ناجحة في مجالات الفنادق والمطاعم والعلامات التجارية الخاصة. لكن رغم كل ذلك، يبقى رونالدو عاشقاً حقيقياً لعالم السيارات، وهو الشغف الذي لا يخفيه أبداً. وكان أول مقتنياته الفاخرة سيارة بورشه كايين بقيمة نحو 76 ألف يورو، لكن شغفه لم يتوقف عندها، إذ امتلأ مرأبه لاحقاً بأكثر من 40 سيارة خارقة من طرازات نادرة وفاخرة. ويعترف رونالدو بأن "بوغاتي" هي علامته المفضلة، ويراها "من فئة مختلفة تماماً"، تعكس عشقه للسرعة والتميز. وكشف النجم البرتغالي، في تقرير سابق لصحيفة سبورت الإسبانية، عن فلسفته المختلفة في اقتناء السيارات، مؤكداً أنه لا يرى فيها وسيلة للتنقل، بل فرصة للاستثمار.

وفي عام 2018، وخلال فترته مع يوفنتوس، اشترى رونالدو تحفته النادرة "بوغاتي تشينتو دييتشي" بقيمة 9.6 ملايين يورو، وهي واحدة من عشر سيارات فقط في العالم، بقوة 1600 حصان. ومن بين سياراته المفضلة أيضاً: بوغاتي شيرون (2.5 مليون يورو)، وبوغاتي فيرون الأسود (1.7 مليون يورو)، إلى جانب لامبورغيني أفينتادور، ماكلارين سينا، فيراري أف 12 تي دي أف، وبنتلي فلاينغ سبير، في مزيج يجمع بين السرعة والفخامة والتصميم الفريد، ليؤكد مكانته باعتباره أحد أبرز جامعي السيارات الفاخرة في العالم.

حياة فارهة لكريستيانو رونالدو في السعودية

يعيش رونالدو حالياً في مجمّع فاخر بالرياض، يتمتع بأعلى مستويات الأمن والخصوصية. ورغم امتلاكه أسطولاً من السيارات، فإن الكثير منها يبقى غير مستخدم، في مرأبه الفسيح بالسعودية. كذلك كان لجورجينا رودريغيز دور واضح في إثراء مجموعته، إذ أهدته أكثر من سيارة رولز رويس خلال السنوات الماضية، لتصبح شريكته في الثراء، كما هي في النجاح.