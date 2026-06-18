رونالدو الظاهرة يُطالب العالم بالاعتراف بأن ميسي الأعظم في التاريخ

- أشاد رونالدو بليونيل ميسي بعد تألقه في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، حيث سجل هاتريك ليقود الأرجنتين للفوز على الجزائر 3-0، مؤكداً أرقامه القياسية في المسابقة. - أكد رونالدو أن ميسي يحطم الأرقام القياسية بشكل لا يفاجئ عشاق كرة القدم، مشيراً إلى أن أداءه التاريخي والرائع يجعله أعظم لاعب على مر العصور، داعياً الجميع للاعتراف بذلك. - ميسي عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في كأس العالم الذي كان يملكه ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفاً، وهو بحاجة لهدف واحد فقط لتخطيه ودعم مكانته التاريخية.

أشاد نجم كرة القدم العالمية السابق، البرازيلي رونالدو الملقب بالظاهرة، بقدرات قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل ميسي (38 عاماً)، وذلك بعد تألق "البولغا" في المواجهة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026 عندما سجل "هاتريك" ليقود منتخب "التانغو" إلى الانتصار بنتيجة (3ـ0) على منتخب الجزائر، مؤكداً أرقامه القياسية في المسابقة.

ونقل موقع "تي واي سي سبورتس" الأرجنتيني، الأربعاء، تصريحات رونالدو بعد تألق ميسي في أول مبارياته في هذه النسخة، حيث قال: "الأرقام القياسية وُضعت لتُحطّم، ومن يُحطمها لا يُفاجئ أي مشجع لكرة القدم في العالم. وفي كل مرة يدخل فيها ميسي أرض الملعب، يُصبح كل شيء تاريخياً ورائعاً، لقد حان الوقت ليتوقف العالم عن خداع نفسه ويعترف بأنه أعظم لاعب على مر العصور". وأوضح رونالدو أن أسباب هذا الاعتراف واضحة للجميع وأضاف: "يواصل ميسي تقديم أداء جيد في كل موسم وكذلك في كأس العالم. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حوله. هذه أمسية لا تُنسى وتاريخية ستبقى محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد".

وتألق ميسي في ظهوره الأول في كأس العالم 2026 وكان من الطبيعي أن يحصل على جائزة أفضل لاعب، بعدما عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في كأس العالم الذي كان يملكه الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 16 هدفاً، والآن بات قائد الأرجنتين قريباً من تخطيه وهو في حاجة إلى هدف وحيد ليكون صاحب الرقم القياسي ويدعم مكانته التاريخية.