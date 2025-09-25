طالب الظاهرة البرازيلية، رونالدو (49 سنة)، بطل العالم في مونديال 2002، بعودة النجم نيمار إلى تشكيلة منتخب السيليساو للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في النسخة التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك، منبِّهاً بأن المنتخب في حاجة إليه في هذه البطولة العالمية. وتحدث الظاهرة رونالدو خلال حفل رياضي ترويجي خاص أقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية، فجر الخميس، وإلى جانبه نيمار، عن اللاعب ودعمه رغم تعرضه للكثير من الإصابات في الفترة الأخيرة، وقال أمام الصحافيين والحضور: "لا يزال نيمار لاعباً حاسماً في منتخب البرازيل. ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزاً تماماً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026".

ولم يرتدِ نيمار قميص منتخب البرازيل منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد منتخب أوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وكان أنشيلوتي أكد أنه "يجب أن يصل في حالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم"، وذلك تعليقاً على غياب نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق عن آخر مباراتين في التصفيات مطلع شهر سبتمبر/أيلول.

وكان منتخب البرازيل، بطل العالم خمس مرات، ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد إنهاء التصفيات في المركز الخامس في الترتيب، ومؤخراً يُشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يستدعِه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتمثيل منتخب البرازيل في التصفيات.