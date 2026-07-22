رونالدو الظاهرة يرشح هذا النجم لنيل جائزة الكرة الذهبية

- أشاد رونالدو بمنتخب إسبانيا لفوزه على الأرجنتين 1-0 في نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن إسبانيا أثبتت جدارتها بأسلوب لعبها المميز رغم صعوبة رحلتها بمواجهة البرتغال وفرنسا قبل النهائي. - أكد رونالدو أن إسبانيا سيطرت على المباراة النهائية بأسلوب لعب جميل، بينما كان أداء الأرجنتين مملاً، مما أعاد له ذكريات كرة القدم البرازيلية القديمة، مشيراً إلى أن إسبانيا هي الأفضل حالياً. - اعتبر رونالدو أن قائد إسبانيا رودري يستحق جائزة الكرة الذهبية لدوره الأساسي في تحقيق لقب كأس العالم 2026، مما يجعله مرشحاً قوياً لنيل الجائزة للمرة الثانية.

أشاد نجم الكرة البرازيلية السابق، الظاهرة رونالدو (49 عاماً)، بمنتخب إسبانيا، الذي استطاع تحقيق الانتصار على نظيره الأرجنتيني، بهدف مقابل لا شيء، ما جعل رفاق الموهبة لامين يامال يحسمون لقب بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال رونالدو في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، الأربعاء، إن "منتخب الأرجنتين يُعد أقل شأناً بكثير من منتخب إسبانيا، الذي أثبت جدارته بفضل أسلوب لعبه، مع التركيز على أن رحلته خلال بطولة كأس العالم 2026، كانت صعبة للغاية، لأن لاعبيه واجهوا البرتغال وفرنسا، قبل الاصطدام مع رفاق ليونيل ميسي في المواجهة النهائية، لكنهم كانوا مرشحين بشكل رسمي، حتى يحصلوا على لقب المونديال الثاني في تاريخهم".

وتابع رونالدو: "لقد سيطرت إسبانيا على المواجهة النهائية لوحدها، وكان يوماً تاريخياً بالنسبة لها، لأننا شاهدنا كيف استحوذ لاعبوها على الكرة منذ إطلاق الحكم لصافرته حتى النهاية، وهذا ما كنت أتوقعه نظراً لأنني تابعت طريقة لعبهم، التي لا تعتمد على تسجيل الكثير من الأهداف، بل كيفية تحقيق الانتصارات المستحقة، وهذا ما حدث في النهائي، الذي كان فيه المنتخب الإسباني سيده بلا منازع".

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وأوضح: "لقد سحق منتخب إسبانيا نظيره الأرجنتين في المواجهة النهائية، ورفاق ميسي لم يلعبوا كرة قدم جميلة نهائياً، بل قاتلوا بشراسة، وأسلوبهم كان مملاً، فيما كان لدى إسبانيا أسلوب لعب يُجسد الجمال الكروي، وأعادوا لي الكثير من ذكريات كرة القدم البرازيلية قبل سنوات طويلة، لكنهم الآن، هم الأفضل بلا منازع".

وختم نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدو حديثه: "أعتبر أن قائد منتخب إسبانيا رودري هو المرشح الأول، حتى يحسم جائزة الكرة الذهبية (تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية)، لأنه كان العامل الأول والأساسي في طريقة حسم بطولة كأس العالم 2026، وهذا بالنسبة لي عامل مهم للغاية في طريقة حصد مثل هذه الجوائز، والطريق مفتوح أمامه حتى ينالها للمرة الثانية في مسيرته".