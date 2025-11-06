رونالدو: التسجيل في إسبانيا أسهل من السعودية

- كريستيانو رونالدو يدافع عن الدوري السعودي، مشيراً إلى صعوبة المنافسة بسبب الحرارة العالية والإيقاع البدني، ويؤكد أن الدوري السعودي يتفوق على البرتغالي والفرنسي من حيث التوازن والمنافسة. - يبرز رونالدو أهمية الانضباط اليومي للحفاظ على مستواه، مشيراً إلى تمارين الأوزان، التغذية، والراحة الذهنية، ويستعيد ذكريات بداياته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة. - يدعو المنتقدين لاحترام الجهد المبذول في السعودية، مؤكداً أن اللعب هناك يتطلب شجاعة واحتراماً، ويعتبر تجربته تحدياً جديداً يعكس رؤية طموحة لتطوير الدوري السعودي.

دافع كريستيانو رونالدو (40 عاماً) بشدة عن مستوى الدوري السعودي لكرة القدم، واعتبر أنّ المنافسة فيه أصعب مما يعتقده كثيرون في أوروبا. وأوضح النجم البرتغالي، خلال الجزء الثاني من مقابلته مع الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، أنّ التسجيل في السعودية أصعب بكثير من إسبانيا، بسبب الحرارة العالية، وشدة الإيقاع البدني في المباريات، ليرد بذلك على المنتقدين.

وأوضح قائد نادي النصر أن تجربة الاحتراف في السعودية غيّرت نظرته إلى كرة القدم خارج القارة الأوروبية، وأشار إلى أن كثيراً من اللاعبين لم يدركوا بعد حجم التطور، الذي يشهده الدوري السعودي على جميع المستويات، فقال: "من لم يلعب هنا لا يعرف شيئاً. اللعب وسط حرارة تتجاوز 40 درجة، واكتظاظ الجدول أمر يتطلب جهداً هائلاً".

وقارن رونالدو بين الدوري السعودي وبعض الدوريات الأوروبية، إذ أكد أن المنافسة في المملكة العربية السعودية أكثر توازناً مما يُروَّج في الخارج. وأشار إلى أنّ الدوري السعودي يفوق في المستوى الدوريين البرتغالي والفرنسي: "في فرنسا كل شيء يدور حول باريس سان جيرمان، بينما في السعودية هناك أكثر من فريق قادر على الفوز".

وكشف النجم الفائز بخمس كرات ذهبية عن سرّ محافظته على مستواه، رغم بلوغه سناً متقدمة، مرجعاً ذلك إلى الانضباط اليومي والاستمرار في العمل: "أكتفي بتمارين الأوزان مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً، وأركز على الاستمرارية والتغذية والراحة الذهنية".

وتحدث رونالدو أيضاً عن بداياته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة، واستعاد ذكريات الطفولة والطموح المبكر الذي قاده إلى القمة. وأكد أنّ الوفاء هو القيمة التي يقدّرها أكثر من أي شيء آخر في عائلته ومحيطه.

ودعا النجم البرتغالي المنتقدين إلى احترام الجهد المبذول في الدوري السعودي، مؤكداً: "من السهل التحدث من بعيد، لكن من الصعب أن تركض هنا في هذا الحرّ، وتواجه لاعبين يملكون عزيمة هائلة. اللعب في السعودية يتطلب شجاعة واحتراماً لكرة القدم".

واختتم رونالدو رسالته بتأكيد أن ما يعيشه في الدوري السعودي يمثل تحدياً جديداً يضاف إلى مسيرته، لا خطوة تراجع كما يظن البعض. ورأى أنّ التطور الكبير، الذي تشهده الأندية السعودية، يعكس "رؤية طموحة" تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المحلي إلى مصاف الدوريات الكبرى.