رونالدو البرازيلي يمدح الفرنسي زيدان ويُرشحه لتدريب بطل العالم

- أشاد الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو بزميله السابق زين الدين زيدان، واصفاً إياه بأحد أفضل اللاعبين الذين لعب معهم في ريال مدريد بين 2002 و2006، مشيراً إلى زمالتهما الرائعة في النادي الملكي. - أكد رونالدو أن زيدان يمتلك الموهبة والخبرة والذكاء التكتيكي والشخصية القوية، مما يجعله المرشح المثالي لخلافة ديدييه ديشان في تدريب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026. - وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك "ليكيب"، تدعم زيدان كخليفة محتمل لديشان، الذي أعلن مغادرته بعد 12 عاماً من تدريب منتخب فرنسا.

مدح الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو (49 سنة) النجم الفرنسي زيدان، الذي سبق أن لعب ضده خلال مسيرتهما الكروية وكانا من بين أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال فترة سابقة، ورشحه لتدريب منتخب كبير وبطل للعالم سابقاً.

وتحدث النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، في مقابلة خاصة مع مجلة ليكيب الفرنسية، الاثنين، عن النجم الفرنسي زيدان الذي سبق أن لعب معه في ريال مدريد بين سنتي 2002 و2006 وقال: "كان من بين أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم ومن أفضل الزملاء الذين لعبت إلى جانبهم. قضينا معاً أربعة مواسم في النادي الملكي. وفي تلك الفترة رونالدينيو كان أيضاً زميلاً رائعاً".

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ورد رونالدو على سؤال إن كان زيدان، زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني، قادراً على خلافة ديدييه ديشان في تدريب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026، وقال الهداف البرازيلي سابقاً: "نعم هو قادر بكل تأكيد، كنت أقول دائماً إنه الأفضل لهذه المهمة. هو يملك الموهبة والخبرة والذكاء التكتيكي والشخصية القوية. وهذه ليست مجاملة، أثبت فعلاً أنه قادر على تقديم المُتعة، خصوصاً بعد تجربته المُميزة مع نادي ريال مدريد الإسباني".

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية، ومن بينها "ليكيب"، أشارت في وقت سابق إلى أن زيدان هو الأقرب لخلافة ديشان في تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً أن ديشان أكد أنه سيُغادر منصبه في منتخب الديوك بعد 12 سنة من تدريب بطل العالم في عامي 1998 و2018.