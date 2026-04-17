رونار يُعلن مغادرته منتخب السعودية قبل شهرين من المونديال

- أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رونار مغادرته الرسمية لمنتخب السعودية قبل كأس العالم 2026، بعد أن قاد الفريق في 29 مباراة منذ عودته في 2024. - أكد رونار أنه أُعفي من مهامه، مشيراً إلى فخره بتأهل السعودية مرتين لكأس العالم تحت قيادته، بما في ذلك تصفيات 2022. - لم يُصدر الاتحاد السعودي بياناً رسمياً بعد، لكن تصريحات رونار حسمت مغادرته، منهياً بذلك فترة مميزة في تاريخ كرة القدم السعودية.

أعلن مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رونار (57 سنة) مغادرته لمنتخب السعودية رسمياً، وذلك قبل حوالي شهرين من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، في خطوة كانت متوقعة بعد حديث وسائل الإعلام السعودية في وقت سابق عن إمكانية تغيير السعودية لمدربها. وأكد رونار، خلال حديث خاص لوكالة فرانس برس، الجمعة، أنه أُعفي من مهامه مدرباً لمنتخب السعودية لكرة القدم.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد أُقيل من منصبه، أجاب المدرب الفرنسي الذي عاد إلى هذا المنصب في أواخر عام 2024 بالإيجاب، حاسماً قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي، لينتهي مشوار واحد من المدربين المميزين في كرة القدم السعودية.

وقال المدرب الفرنسي هيرفي رونار في تصريحات خاصة للوكالة الفرنسية: "هذه هي كرة القدم. السعودية تأهلت سبع مرات إلى بطولة كأس العالم، بينها مرتان معي. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في عام 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر"، ليحسم بذلك مغادرته منصبه في تدريب منتخب السعودية بشكل رسمي قبل مونديال 2026.

ولم يُعلن الاتحاد السعودي حتى الآن في بيان رسمي نهاية رحلة رونار رسمياً مع منتخب السعودية، إلا أن تصريح المدرب الفرنسي حسم مسألة المغادرة، مع العلم أن رونار تسلّم مجدداً تدريب منتخب السعودية في 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، وقاده في 29 مباراة حقق فيها 13 فوزاً مقابل 11 خسارة وخمسة تعادلات في جميع المباريات الدولية الرسمية والودية.