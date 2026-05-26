روما يضمّ مالين.. صفقة هجومية بعد تأهل الذئاب إلى أبطال أوروبا

- أعلن نادي روما ضمّ المهاجم الهولندي دونيل مالين نهائياً من أستون فيلا بعد تأهل الفريق إلى البطولات الأوروبية، حيث كان مالين قد انضم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الذي أصبح إلزامياً بعد التأهل. - مالين، الذي وقع عقداً لأربع سنوات مع روما، سجل 15 هدفاً في 20 مباراة منذ انضمامه، مما كان له تأثير كبير على موسم الفريق، حيث بلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو. - بدأ مالين مسيرته مع شباب أيندهوفن، ثم انتقل إلى بوروسيا دورتموند وأستون فيلا، ويمتاز بمهارات المراوغة وحس تهديفي، مما جعله يُشبّه بأليكسيس سانشيز.

أعلن نادي روما رسمياً ضمّ المهاجم دونيل مالين نهائياً من نادي أستون فيلا الإنكليزي، وذلك بعد تأهل الجيالوروسي إلى البطولات الأوروبية بنهاية موسم 2025-2026، عقب احتلال المركز الثالث خلف نابولي وإنتر ميلان الذي حقق اللقب.

وانضمّ اللاعب الدولي الهولندي إلى روما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني، مع الإشارة إلى أن تقارير صحافية حديثة، بحسب ما ذكرت "فوتبول إيطاليا" اليوم الثلاثاء، كشفت أن بند خيار الشراء أصبح إلزامياً من خلال تأهل روما إلى المسابقات الأوروبية.

وبالفعل قال نادي روما الذي يقوده المدرب جيان بييرو غاسبيريني في بيانٍ اليوم الثلاثاء: "شارك المهاجم الهولندي في 20 مباراة وسجّل 15 هدفاً منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. تهانينا دونيل!"، ووفقاً للصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فقد وقّع مالين عقداً لمدة أربع سنوات في ملعب الأولمبيكو، ما يعني استمراره في روما حتى صيف 2030.

وذكر المصدر عينه أن الصفقة كلّفت روما نحو 25 مليون يورو، وهو الذي كان له تأثيرٌ كبيرٌ على موسم الفريق، بعدما سجّل 14 هدفاً وصنع هدفين في 18 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي خلال النصف الثاني من الموسم.

وبدأ مالين مسيرته في عالم كرة القدم عام 2017 مع نادي شباب أيندهوفن، قبل أن يصعد في 2018 إلى الفريق الأول، حيث سجل بصحبته 40 هدفاً في 81 مواجهة، ليلتحق في عام 2021 بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، حيث أحرز 30 هدفاً في 94 مواجهة، ليضمّه بعدها أستون فيلا الذي أعاره إلى روما.

ومثّل مالين الفئات العمرية لمنتخب هولندا قاطبة من تحت 15 حتى 21، قبل أن يبدأ رحلته مع الطواحين في عام 2019، حيث أحرز 13 هدفاً في 17 مواجهة، مع الإشارة إلى أنّه يمتاز بمهارات كبيرة في المراوغة وحسٍّ فطري في هزّ الشباك، وقد شبّهه مدرب أياكس للشباب السابق برايان تيفريدين بالمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز؛ نجم أرسنال وبرشلونة السابق.