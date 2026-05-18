روما يضع منتصر الطالبي على راداره.. وصفقة كبيرة تلوح في الأفق

دخل المدافع التونسي الدولي، منتصر الطالبي (27 سنة)، دائرة اهتمام نادي روما الإيطالي، في خطوة قد تفتح أمامه باب العودة إلى الكالتشيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع نادي لوريان الفرنسي.

وبحسب عدة تقارير إعلامية فرنسية، الاثنين، فإن إدارة نادي روما الإيطالي تبحث عن تدعيم خط الدفاع بلاعب يملك الخبرة والجاهزية الفورية، وترى في الطالبي خياراً مناسباً بفضل صلابته الدفاعية، ومعرفته السابقة بأجواء الكرة الإيطالية، إضافة إلى مكانته الثابتة مع منتخب تونس الأول، الذي خاض معه أكثر من 30 مباراة دولية خلال مسيرته.

وتابعت إدارة النادي الإيطالي عن قرب أداء المدافع التونسي في منافسات بطولة الدوري الفرنسي، بعدما أثبت نفسه أحد أبرز عناصر لوريان هذا الموسم، وهو ما جعل اسمه يُطرح بقوة داخل أروقة النادي في العاصمة الإيطالية، وفي حال نجحت المفاوضات بين الطرفين، فسيشكل انتقال الطالبي إلى روما خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، بينما سيخسر لوريان أحد أبرز أعمدته الدفاعية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبقى التوصل إلى اتفاق رسمي بين الناديين هو العامل الحاسم في إتمام الصفقة، في وقت يُنتظر أن يشهد هذا الملف تطورات متسارعة مع اقتراب افتتاح سوق الانتقالات الصيفية، وكذلك إمكانية مشاركة الطالبي في بطولة كأس العالم 2026، التي من الممكن أن تؤثر بمستقبله في الموسم المقبل 2026-2027.