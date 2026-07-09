روماريو ينتقد أنشيلوتي بعد خيبة المونديال: اطردوه من البرازيل

- شن روماريو هجوماً لاذعاً على المدرب كارلو أنشيلوتي، محملاً إياه مسؤولية خروج البرازيل من كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام النرويج في دور الـ16، معبراً عن استيائه الشديد من استمرار أنشيلوتي في منصبه. - أكد روماريو على ضرورة تغيير الوضع الحالي في كرة القدم البرازيلية، مشيراً إلى أن الفشل في المونديال غير مقبول، ومطالباً بإقالة أنشيلوتي كما حدث مع مدربين سابقين مثل دونغا وسكولاري. - رغم الانتقادات، رفض الاتحاد البرازيلي إقالة أنشيلوتي، ومنحه فرصة أخرى نظراً لعقده المستمر حتى عام 2030، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

شن نجم الكرة البرازيلية السابق روماريو (60 عاماً)، هجوماً حاداً على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعدما حمّله مسؤولية الخروج من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، عقب الخسارة على يد النرويج بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة الدولية.

وقال روماريو في تصريحاته التي نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الخميس: "كنت لأمزق عقد أنشيلوتي بعد نهاية المواجهة أمام النرويج، ولو كنت رئيس الاتحاد البرازيلي لذهبت إلى غرف خلع الملابس، وأبلغته بأن عليه الذهاب إلى الجحيم، ولن أشكره على ما فعله، ولرفعت عليه دعوى قضائية حتى نرى ما سيحدث بعدها".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي ذكرها روماريو لضرورة رحيل أنشيلوتي عن تدريب منتخب البرازيل؟ ما هو الموقف الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجاه استمرار أنشيلوتي في منصبه؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتابع: "لا سبيل لبقاء أنشيلوتي مدرباً لمنتخب البرازيل، بعد هذه الفضيحة في بطولة كأس العالم، لأنه تسبب لنا بالعار، وقلت لكم قبل انطلاق المسابقة وأعود إلى تكراره دائماً، ما حدث خلال المونديال غير مقبول نهائياً، وعلى مسؤولي كرة القدم في بلادي العمل على تغيير كل شيء، ولا يمكن أن نرضى باستمرار هذا الوضع".

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وختم روماريو حديثه: "لقد كان لدينا مدرب مثل دونغا، عندما خسر وخرج من بطولة كأس العالم رحل على الفور، وأيضاً هناك لويس فيليبي سكولاري، الذي استطاع جلب لقب المونديال لنا، ما جعله يبقى، وأيضاً تيتي الذي خسر وبقي وبعدها رحل، لكن الآن لدينا هذا المدعو كارلو أنشيلوتي، الذي فشل معنا وجعلنا نخرج من البطولة، لكنه يستمر بعمله".

وتأتي تصريحات روماريو بعدما رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الرضوخ إلى الانتقادات التي شنتها وسائل الإعلام المحلية، التي حملت المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مسؤولية ما حدث خلال بطولة كأس العالم 2026، وكيفية الخروج على يد منتخب النرويج في دور الـ16، حيث مُنح المدير الفني فرصة أخرى، لأن لديه عقداً يمتد حتى عام 2030.