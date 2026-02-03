روماريو وبوفون وهنري يشاركون في النسخة الأولى من كأس أساطير العالم

- بطولة كأس أساطير العالم 2026: تستضيف ريو دي جانيرو النسخة الأولى بمشاركة 160 لاعباً سابقاً من 8 دول، مثل روماريو وهنري وبويول وأغويرو، بهدف تعريف الجيل الجديد بأساطير كرة القدم. - تنظيم عالمي: ستقام النسخ المقبلة في السعودية والصين والولايات المتحدة، مع مباريات التصفيات في ملعب نيلتون سانتوس والنهائي في ملعب ماراكانا الشهير. - منافسة قوية: تشارك فرق بقيادة نجوم مثل أغويرو وكافو وبوفون، مع مدربين بارزين كباتيستوتا ومالديني، مما يضفي طابعاً تنافسياً على البطولة.

ستكون مدينة ريو دي جانيرو في عام 2026 على موعدٍ مع النسخة الأولى من بطولة كأس أساطير العالم لكرة القدم، بحضور 160 لاعباً سابقاً يمثّلون 8 بلدان، أبرزهم البرازيلي روماريو، والفرنسي تييري هنري، والإسباني كارليس بويول، والأرجنتيني سرخيو أغويرو.

وستقام هذه البطولة الجديدة في النسخ المقبلة بالسعودية والصين والولايات المتحدة، وهي التي ستضمّ أبرز أساطير اللعبة تاريخياً بهدف تعريف الجيل الجديد بهم وإشعال ذاكرة عشاق اللعبة السابقين الذين كانوا قد عاشوا لحظاتٍ استثنائية معهم باختلاف الحقبات التي نافسوا فيها، بحسب ما أعلن منظمو البطولة الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي.

وقال رجل الأعمال السعودي، نصر جاويد، المؤسس والرئيس لكأس أساطير العالم: "لن تكون بطولة استعراضية فقط. ستكون مسابقة، واللاعبون الذين قبلوا الدعوة قالوا إنّهم متحمّسون للغاية للعودة والتنافس ولإمكانية حصد لقب عالمي"، مع العلم أنّه لم يُحدد حتى اللحظة موعد إقامة البطولة المنتظر أن تُقام في النصف الثاني من العام، حيث ستُلعب مباريات التصفيات السبع في ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي، والنهائي في ملعب ماراكانا الشهير.

وبحسب المنظمين، سيتنافس في النسخة الأولى من هذه البطولة كلّ من الأرجنتين بقيادة سرخيو أغويرو، وسيكون المدرب نجم روما وفيورنتينا سابقاً، غابرييل باتيستوتا، والبرازيل مع القائد كافو والمدرب زيكو، وإسبانيا مع مدافع برشلونة السابق كارليس بويول، وتحت قيادة فرناندو هييرو. أما فرنسا، فسيكون نجمها الأول، بطبيعة الحال، هنري، وسيكون باتريك فييرا مديراً فنياً، في حين أن إيطاليا سيحضر في تشكيلتها الحارس جيانلويجي بوفون، والمفاجأة تتمثل بهوية المدرب، الذي سيكون باولو مالديني، رغم أنّه لم يعمل في هذا المجال سابقاً، بعدما اتجه للعمل الإداري في ميلان عقب اعتزاله.

ويُنافس منتخب هولندا بدوره بحضور نجمه كلارينس سيدورف ورود خوليت مدرباً، والسعودية بقيادة النجم السابق ياسر القحطاني وتحت إمرة الأسطورة ماجد عبد الله، وأخيراً منتخب نيجيريا مع مهاجم أرسنال سابقاً، نوانكو كانو، وخليلو فاديغا مديراً فنياً.