رولان غاروس في نسخة 2026: بين غياب ألكاراز وأمل سينر وثورة النجوم

واجهت بطولة رولان غاروس في نسخة عام 2026، جدلاً واسعاً، بعد اعتراض اللاعبين على المكافآت المالية المرصودة لهم، قياساً بما يحصل عليه المنظمون. فرغم رفع قيمة المكافآت اعتبر اللاعبون أن المنظمين لا يمنحون اللاعبين ما يستحقونه قياساً بنسبة المداخيل وكذلك دورهم الكبير في رفع قيمة عقود الرعاية وكذلك البث التلفزيوني، ولم تقتصر المطالبات على نجوم الصف الثاني، بل إن أبرز اللاعبين في العالم مثل كارلوس ألكاراز ويانيك سينر عبروا عن مواقفهم بشكل صريح، كما طُرحت فكرة مقاطعة البطولات في حال تواصل تجاهل الطلبات.

كما واصل المنظمون تجاهل فكرة اللجوء إلى التطور التكنولوجي من أجل ضمان أكبر نسبة من مصداقية القرارات التحكيمية في المسابقة، خاصة أن بقية بطولات "غراند سلام" تبنّت هذا التوجه الذي يحد من نسبة الانتقادات ويُنصف اللاعبين في عديد المناسبات خاصة مع قوة التنافس وأهمية كل نقطة في المباريات بين أفضل اللاعبين. ويُمكن أن تشهد البطولة منعرجاً في تاريخها، بغياب المتوجين في آخر النسخ باستثناء الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستان فافرينكا.

رولان غاروس من دون نجمها الجديد وحامل اللقب

بعد اعتزال ملك البطولة، الإسباني رافايال نادال صاحب 14 تويجاً في المسابقة، سيغيب خليفته المنتظر، مواطنه كارلوس ألكاراز المصاب والذي لن يُدافع عن اللقب التاريخي الذي فاز به في الموسم الماضي وفرض إيقاعاً قوياً بعد تتويجه مرّين توالياً (2024 و2025). وفي غياب الإسباني صاحب 7 بطولات غراند سالم، يظهر المصنف الأول عالمياً، يانيك سينر مرشحاً لتعويض خيبته الأخيرة والوصول إلى اللقب الخامس في دورات "غراند سلام" والأول في باريس، خاصة أنه حصد الوصافة في النسخة الماضية. ورغم نجاحاته السابقة، لا يملك الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب 24 لقباً في غراند سلام فرصاً للتألق.

بعيدا عن الملاعب رولان غاروس تواجه أزمة كبيرة.. تمرد نجوم التنس يثير القلق

وفي فئة السيدات، فإن الوضع يبدو غامضاً بما أن البولندية إيفا شيفنتيك المتوجة أربع مرات في باريس (2020 و2022 و2023 و2024) لا تدخل البطولة في وضع جيد بعد الصعوبات التي واجهتها في بداية العام الحالي، ولا يبدو أنها قادرة على الذهاب بعيداً في المسابقة، وربما تكون الفرصة موانية للمصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا من أجل تعويض خيبتها في نسخة 2025، بينما ستحاول اللاعبة الأميركية، كوكو غوف، المحافظة على اللقب الذي توجت به في الموسم الماضي.