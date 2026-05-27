رولان غاروس: شفيونتيك إلى الدور الثالث وخروج ريباكينا

- تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس بعد فوزها على التشيكية سارا بييليك، مؤكدة سعيها لاستعادة لقب البطولة الفرنسية الذي فازت به ثلاث مرات متتالية بين 2022 و2024. - خرجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من البطولة بعد خسارتها أمام الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، في مفاجأة كبيرة حيث لم يسبق لها الخروج من هذا الدور المبكر في البطولات الكبرى. - شفيونتيك ستواجه في الدور الثالث الفائزة من مواجهة إيلينا أوستابنكو وماغدا لينيت، بعد أن بدأت البطولة بانتصار مريح على الأسترالية إيمرسون جونز.

تأهلت البولندية، إيغا شفيونتيك (24 سنة)، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس للتنس، في وقت خرجت الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً من البطولة الفرنسية باكراً.

وحسمت شفيونتيك تأهلها إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس إثر فوزها على التشيكية، سارا بييليك (6-2) و(6-3)، لتؤكد النجمة البولندية سعيها لاستعادة لقب البطولة الفرنسية التي سبق وأن حصدت لقبها في ثلاث مرات متتالية بين سنوات 2022 و2024، قبل أن تخرج من الدور نصف النهائي في النسخة الماضية أمام البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً.

وكانت شفيونتيك استهلت مشوارها في رولان غاروس بانتصار مريح على الأسترالية إيمرسون جونز، قبل أن تواجه اختباراً أكثر صعوبة في الدور الثاني أمام بييليك المصنفة 35 عالمياً والفائزة بلقب دورة أبوظبي، على أن تواجه في الدور الثالث الفائزة من مواجهة حاملة اللقب السابقة اللاتفية، إيلينا أوستابنكو، ومواطنتها، ماغدا لينيت.

وفي المباراة الثانية، ودعت الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، البطولة من الدور الثاني بخسارتها أمام الأوكرانية، يوليا ستارودوبتسيفا، المصنفة الـ55 عالمياً، بمجموعتين مقابل واحدة (6-3) ثم (1-6) وبعدها (6-7)، وأهدرت ريباكينا تقدمها بمجموعة واحدة بطريقة دراماتيكية أمام ستارودوبتسيفا وهي الحائزة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة، وأولى المصنفات الأوليات في منافسات السيدات التي تغادر باريس.

ولم يسبق لريباكينا أن خسرت في هذا الدور المبكر من بطولة كبيرة، أو في أي دورة لرابطة اللاعبات المحترفات منذ بطولة ميامي للألف نقطة في عام 2025، وذلك منذ خسارتها في الدور الثاني من بطولة أستراليا عام 2024، مع العلم أنها انسحبت من الدور نفسه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في العام نفسه بسبب الإصابة.