بلغ المصنف الثالث عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف (29 عاماً) نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه على التشيكي ياكوب منشيك بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-6 و6-2 و3-6 و6-3)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الملاعب الرملية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدم زفيريف أداء مميزاً، حيث حسم المجموعة الأولى بعد شوط فاصل، قبل أن يفرض أفضليته في المجموعة الثانية مستفيداً من قوة إرسالاته ودقتها. ورغم نجاح منشيك في تقليص الفارق بفوزه بالمجموعة الثالثة، استعاد اللاعب الألماني توازنه سريعاً وحسم المجموعة الرابعة والمباراة لصالحه، ليواصل مشواره الناجح في البطولة. وبات زفيريف على بعد خطوة واحدة من إحراز أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، بعدما قدم مستويات مميزة وثابتة طوال منافسات البطولة.

وسيواجه النجم الألماني نظيره الإيطالي فلافيو كوبولي في اللقاء الختامي المقرر الأحد القادم، بعدما أعلن المنظمون أن الإيطالي ماتيو أرنالدي انسحب من مباراة قبل نهائي أمام مواطنه كوبولي، التي كان من المقرر أن يخوضها اليوم الجمعة، وذلك بسبب إصابته بفيروس.

تشوالينسكا لكتابة التاريخ في رولان غاروس

وعلى مستوى السيدات، باتت البولندية مايا تشوالينسكا ثاني لاعبة متأهلة من الأدوار التمهيدية في العصر المفتوح تصل إلى نهائي إحدى مسابقات غراند سلام، بعد البريطانية إيما رادوكانو في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) عام 2021، عقب فوزها على الروسية ديانا شنايدر، المصنفة الـ25 في البطولة، بنتيجة 7 - 6 (7 - 4) و6 – 4، مساء الخميس، في الدور قبل النهائي.

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وضربت اللاعبة البولندية موعداً في المباراة النهائية، التي تقام غداً السبت، مع الروسية الصاعدة ميرا أندرييفا، من أجل التتويج باللقب المرموق. وتعتبر هذه المشاركة الثالثةَ فقط لتشوالينسكا في الأدوار الرئيسية لبطولات غراند سلام، والأولى لها في باريس. كما باتت تشوالينسكا ثالث امرأة فقط تصل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في أول مشاركة لها في القرعة الرئيسية، بعد الأسترالية إيفون غولاغونغ عام 1971 والأميركية كريس إيفرت عام 1973.