رولان غاروس تُحدث ثورة في بطولات غراند سلام

- رولان غاروس تُحدث تحولاً في بطولات غراند سلام بتقديم حصة من العائدات للاعبين، مما يعزز موقفهم في النزاع حول الجوائز المالية ويُعتبر انتصاراً لهم بعد احتجاجات على توزيع الجوائز. - اللاعبون يطالبون بنسبة 22% من عائدات البطولات الكبرى، مقارنةً بـ 15% حالياً، مع تحسينات في الرفاهية مثل التأمين الصحي وخطط التقاعد، مما يعكس رغبتهم في دور أكبر في إدارة البطولات. - الاتفاق مع رولان غاروس لا يزال قيد الإعداد، لكنه يُعدّ خطوة كبيرة نحو نموذج تقاسم العائدات، مما يميزها عن البطولات الأخرى ويعزز علاقتها باللاعبين.

ستصبح بطولة رولان غاروس للتنس، أول بطولة من بطولات غراند سلام تُتيح للاعبين حصة من عائدات البطولة. وتُعدّ هذه خطوة هامة في النزاع القائم بين منظمي البطولات الكبرى واللاعبين بشأن الجوائز المالية، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية. وهذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على توزيع المكافآت على اللاعبين في أهم بطولات التنس.

وذكر موقع أر.أم.سي الفرنسي، الاربعاء، أن ما حصل يُعتبر انتصاراً للاعبين. فبعدما صعّد أفضل لاعبي العالم احتجاجهم على توزيع الجوائز المالية بتقليص ظهورهم الإعلامي في رولان غاروس وويمبلدون، ستصبح البطولة الباريسية الأولى من بين بطولات غراند سلام الأربع التي تُشارك اللاعبين عائداتها وبالتالي ستحدث تحولاً كبيراً في علاقات بطولات غراند سلام باللاعبين.

ووفقًا لمعلومات من صحيفة ذا غارديان، قدّم مسؤولو رولان غاروس هذا المقترح إلى لاري سكوت، ممثل اللاعبين، خلال محادثات جرت في ويمبلدون قبل أسبوعين. ولا يزال الاتفاق قيد الإعداد، لكن الصحيفة تُشدّد على أن "استعداد رولان غاروس للالتزام بنموذج تقاسم العائدات لتحديد الجوائز المالية يُعدّ خطوة كبيرة إلى الأمام، ويُميّزها عن بطولات غراند سلام الثلاث الأخرى".

وبينما يستمر النزاع بين اللاعبين وبطولات غراند سلام الأربع لأكثر من عام، تصاعدت التوترات مجددًا في ربيع العام الماضي عقب الإعلان الرسمي عن قيمة جوائز بطولة فرنسا المفتوحة. وفي أوائل مايو/أيار، نُشر بيانٌ وقّعه نحو عشرين نجماً من كلتا الدورتين، بمن فيهم المصنفان الأولان عالمياً يانيك سينر وأرينا سابالينكا. بل إن بعضهم، بمن فيهم اللاعبة البيلاروسية، لوّحوا بالمقاطعة.

ويطالب اللاعبون تحديدًا بنسبة 22% من عائدات البطولات الأربع الرئيسية في عالم التنس، والتي تُدرّ أكبر قدر من الإيرادات، مقارنةً بنحو 15% حاليًا. في المقابل، يُعاد توزيع حوالي 22% من العائدات على اللاعبين في بطولات الماسترز 1000 وبطولات رابطة محترفات التنس 1000. ورغم أن بطولات غراند سلام تزيد جوائزها سنوياً، إلا أن هذه الزيادة تُعتبر ضئيلة جدًا مقارنةً بنمو إيراداتها. كما يطالبون باهتمام أكبر برفاهيتهم، من خلال تغطية تأمينية في حالات الإصابات والمشاكل الصحية، وخطط تقاعد، وإجازة أمومة، ودعم الصحة النفسية. كما يطالبون بأن تُساهم بطولات غراند سلام في برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تُديره رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس، وذلك بتخصيص جزء من عائدات بطولاتهم. وأخيرًا، يطالبون بدورٍ حقيقي في إدارة بطولات غراند سلام، ولا سيما في عملية صنع القرار.