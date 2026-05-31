وجه نجم التنس الأميركي فرانسيس تيافو (28 عاماً)، كلمات حادة لمنافسه خلال مباراةٍ ماراثونية من خمس مجموعات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، مساء السبت. وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فقد بدأ تيافو ومنافسه البرتغالي جايمي فاريا، المتأهل من الأدوار التمهيدية، بالجدال حول قرار تحكيمي في بداية المجموعة الخامسة من عمر المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة، المقامة على الملاعب الرملية.

وقال تيافو لفاريا: "لا تتظاهر بالقوة. أنت لست قوياً يا أخي. فقط العب". ثم اشتكى فاريا لحكم الكرسي بينما كان اللاعبان يقتربان من بعضهما عند الشبكة، قائلاً له "هل ترى ما يقوله؟"، فيما أمر حكم الكرسي كلا اللاعبين بالهدوء. وفاز تيافو على فاريا بنتيجة 4 - 6، 6-7 (2 - 7)، 7 - 6 (7 - 4)، 6 - 1، 6 - 2 في أربع ساعات بالضبط، ليتأهل للدور الرابع في البطولة، التي تأتي ضمن مسابقات (غراند سلام) الأربع الكبرى.

وعلق تيافو على هذا الحوار، إذ قال: "كنت بحاجة إلى ذلك، لأنّني كنت لا أزال متوتراً بعض الشيء. وكان يقلل من شأني. لقد استفزني كثيراً. كان يظن نفسه (الملاكم) رايان غارسيا أو شيئاً من هذا القبيل". وضرب تيافو، المصنف الـ19 للبطولة، موعداً في المباراة القادمة مع الإيطالي ماتيو أرنالدي، الذي تغلب على البلجيكي رافاييل كولينيون في شوط فاصل في مباراة من خمس مجموعات، بعد ما يقرب من خمس ساعات بالدور الثالث للمسابقة.