رولان غاروس بين حرارة الطقس وبرودة المنافسات

رافقت بداية منافسات بطولة رولان غاروس في نسخة عام 2026، ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وقد أثرت الحرارة في أداء اللاعبين خاصة أن المباريات في منافسات "غراند سلام" تتواصل ثلاث مجموعات على الأقل، وبالتالي يجد النجوم صعوبات، وأظهرت كثير من المشاهد التي جرى تداولها تأثير درجات الحرارة، وخاصة على جامعي الكرات وكذلك الجماهير، التي تكون عرضة لأشعة الشمس فترات طويلة.

وتؤكد تصريحات الأسترالية داريا كاساتكينا الصعوبات التي تسببها الحرارة، إذ قالت في تصريحات نقلتها صحيفة ويست فرانس الفرنسية: "لا أتذكر آخر مرة كانت فيها الحرارة بهذا الشكل في رولان غاروس. عندما ترى هذه الظروف، فإنك تهيئ نفسك نفسياً للمعاناة"، ويعمد اللاعبون إلى شرب الماء بكميات كبيرة من أجل تفادي الإجهاد والإرهاق، والتعامل مع حرارة الطقس.

كما أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الحرارة تؤثر فعلياً في سير بطولة رولان غاروس هذا الموسم، وقالت: "بدأت الحرارة الشديدة تؤثر في رولان غاروس، فخلال مباراة أندريه روبليف (المصنف الـ13 عالمياً) والبيروفي إغناسيو بوس (المصنف الـ31 عالمياً) على الملعب رقم 7، تعرضت إحدى جامعات الكرات لإجهاد حراري شديد، ما استدعى مساعدتها على مغادرة الملعب. وسارع الحكم بالنزول من مقعده لمساعدة الشابة التي كانت تجد صعوبة في التقاط الكرة من اللاعب الروسي".

وينص البروتوكول الصحي للبطولة على منح اللاعبات عشر دقائق راحة في نهاية المجموعة الثانية، واللاعبين عشر دقائق راحة في نهاية المجموعة الثالثة في حاول وصول درجة الحرارة إلى 35 مئوية. أما في حال الوصول إل 36 درجة مئوية، في هذه الحالة، يحتفظ منظمو بطولة رولان غاروس بحق إغلاق سقف ملعبي فيليب شاترييه وسوزان لينغلين في محاولة لخفض درجة الحرارة، أما في الملاعب الخارجية، فسيتعين عليهم ببساطة انتظار انخفاض درجات الحرارة، وفق ما نقلته صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

ويتوقع أن تشهد الحرارة ارتفاعاً في الأيام المقبلة في موجة تبدو غريبة على العاصمة الفرنسية في هذا الوقت من السنة. وفي الأثناء، فإن بداية رولان غاروس لم تشهد مستوى فنياً قوياً مثل المواسم السابقة، والانتصارات بدت سهلة نسبياً في غياب مفاجآت من الحجم الكبير، في انتظار الأسبوع الثاني عندما يتواجه المرشحون للتتويج مباشرة، وبالتالي ينطلق سقوط "الكبار".