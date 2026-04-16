رولان غاروس الفرنسية للتنس ترفع جوائزها المالية للفائزين

- رفعت بطولة رولان غاروس للتنس الجوائز المالية لعام 2026، حيث سيحصل حامل اللقب على 3.3 ملايين دولار، بزيادة عن 2.5 مليون دولار في 2025، بينما سيحصل الوصيف على 1.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 9.5% في الجوائز الإجمالية. - سيحصل الخاسرون في الدور الأول من تصفيات الفردي على 24 ألف يورو، بينما يضمن اللاعبون الذين يصلون إلى الجدول الرئيسي 87 ألف يورو، ليصل مجموع الجوائز إلى 72 مليون دولار. - تنطلق البطولة في باريس من 24 مايو إلى 7 يونيو، مع مراسم وداع لستانيسلاس فافرينكا وغايل مونفيس، بمشاركة حاملي اللقب كارلوس ألكاراز وكوكو غوف.

رفع منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة للتنس الجوائز المالية المخصصة لحامل اللقب في نسخة عام 2026 مقارنةً بنسخة الموسم الماضي، ليؤكدوا المنافسة على جوائز مالية ضخمة مثل باقي بطولات "غراند سلام" أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية.

وكشف بيان صادر عن منظمي بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، أنّ حامل اللقب في فئتي الرجال والسيدات لثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس هذا الموسم سيحصل على 3,3 ملايين دولار أميركي، بعد أن كانت جائزة البطل تصل إلى حوالي 2.5 مليون دولار أميركي في عام 2025، في وقت سيحصل الوصيف فيه على حوالي 1,7 مليون دولار أميركي بعد أن كانت حوالي 1,4 مليون دولار أميركي، لترتفع القيمة الإجمالية للجوائز بنسبة 9,5% عن نسخة العام الماضي.

في المقابل، أشار البيان الرسمي لمنظمي بطولة رولان غاروس إلى أن الخاسرين في الدور الأول من تصفيات الفردي سيحصلون على 24 ألف يورو، في حين سيضمن اللاعبون ما لا يقل عن 87 ألف يورو، مقابل بلوغهم الجدول الرئيسي للبطولة الفرنسية. ووفقاً لكل هذه الأرقام التي كُشف عنها، فإن مجموع قيمة الجوائز المالية في بطولة رولان غاروس ستصل إلى حوالي 72 مليون دولار أميركي.

وتنطلق بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس في العاصمة الفرنسية باريس يوم 24 مايو/ أيار وتستمر حتى يوم 7 يونيو/ حزيران المقبلين، مع دخول الإسباني كارلوس ألكاراز والأميركية كوكو غوف بصفتهما حاملي اللقب. كما أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس أنه سيقيم مراسم وداع للبطل السابق لعام 2015 اللاعب السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وللمفضل لدى الجمهور المحلي الفرنسي غايل مونفيس، اللذين سيشاركان في البطولة للمرة الأخيرة قبيل الاعتزال.