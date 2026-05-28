رولان غاروس: الإصابة تُربك سينر وتنهي مشواره مبكراً

- أخفق يانيك سينر في الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد معاناته من مشكلات بدنية وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى خروجه المبكر وتأجيل مسعاه لجمع ألقاب البطولات الأربع الكبرى. - شهدت البطولة تألق اليابانية نعومي أوساكا، التي تأهلت إلى الدور الثالث لأول مرة منذ سبعة أعوام، بعد فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش، وستواجه الأميركية إيفا يوفيتش في الدور المقبل. - تسبب الطقس الحار في باريس بمشكلات للاعبين، حيث دعا نوفاك ديوكوفيتش إلى نقل المباريات إلى وقت متأخر لتجنب الحرارة المرتفعة.

أخفق الإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، في الفوز بأول لقب له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، وإكمال إنجاز حصد كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى في مسيرته، بعد أن عانى من مشكلات بدنية خلال مباراته في الدور الثاني ضد الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، اليوم الخميس، ليخسر بنتيجة 3-6 و2-6 و7-5 و6-1 و6-1، في ظل درجة حرارة عالية.

وفاز سينر بأول مجموعتين بسهولة وتقدم 5-1 في المجموعة الثالثة، قبل أن يخسر ثلاثة أشواط ويطلب علاجاً طبياً على جانب الملعب بسبب مشكلة بدنية بعد شعوره بالدوار، تحت أشعة الشمس الحارقة، ليخسر بعد ذلك مجموعتين متتاليتين قبل أن يسقط في المجموعة الحاسمة، في أسرع خروج له من البطولات الأربع الكبرى منذ خسارته في الدور ذاته في باريس قبل ثلاث سنوات.

وقال سيروندولو المصنف الـ56 عالمياً بعد المباراة وفق ما نقلته وكالة فرانس برس: "كنت محظوظاً بعض الشيء، أشعر بالأسف لأجله". وأضاف: "لا أعرف ما حدث، ربما كان يعاني من تشنجات، أو ربما بسبب الضغط. أشعر بالأسف لأجله، وأتمنى له الشفاء العاجل". ولأول مرة منذ عام 2023، ستشهد بطولة رولان غاروس بطلاً جديداً خارج الثنائي يانيك سينر، والإسباني كارلوس ألكاراز، الغائب عن البطولة للإصابة.

وبخروجه المكبر، تأجل مسعى سينر لجمع ألقاب البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه في أستراليا عامي 2024 و2025 وويمبلدون الإنكليزية 2025 وأميركا المفتوحة 2024. وتوقفت سلسلة انتصارات سينر عند 30 مباراة توالياً، بعد فوزه في دورات ماسترز الألف نقطة في إنديان ويلز، ميامي، مونتي كارلو، مدريد وروما.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد في مشكلات للاعبين طوال الأسبوع في باريس. فانهار التشيكي ياكوب مينشيك على أرض الملعب بسبب التشنجات بعد فوزه الأربعاء، بينما دعا الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نقل المباريات إلى وقت متأخر. وفي منافسات السيدات، تأهلت اليابانية نعومي أوساكا إلى الدور الثالث للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، عقب فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.

وظهرت أوساكا، المصنفة الـ16 عالمياً، بمستوى مميز خلال اللقاء، بعدما تجاوزت بداية صعبة أمام فيكيتش، لتفرض إيقاعها وتحسم المباراة لمصلحتها. وستلعب اليابانية، المتوجة بأربعة ألقاب كبرى "غراند سلام"، في الدور المقبل أمام الأميركية إيفا يوفيتش، التي تغلبت على مواطنتها إيما نافارو بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-3. وتسعى اللاعبتان لبلوغ الدور ثمن النهائي في باريس للمرة الأولى في مسيرتهما. ويُعَدّ هذا التأهل أفضل ظهور للاعبة اليابانية في بطولة فرنسا المفتوحة منذ سبعة أعوام، فيما يعود آخر تتويج لها بأحد ألقاب "غراند سلام" إلى بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.