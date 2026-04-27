روكتس يؤجل تأهل ليكرز بفوز كبير وعودة موفقة لويمبانياما

أرجأ فريق هيوستن روكتس تأهل فريق لوس أنجليس ليكرز إلى الدور الثاني من منافسات بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر خطفه للفوز الأول في أربع مباريات من سلسلة الأدوار الإقصائية، في جولة شهدت عودةً مميزةً للنجم الفرنسي، فيكتور ويمبانياما. وتفوق هيوستن روكتس على لوس أنجليس ليكرز (115-96)، فجر الاثنين، وسجل أمين تومسون 23 نقطة ليقود روكتس الذي رد اعتباره بعد خسارة مؤلمة في الوقت الإضافي يوم الجمعة الماضي على أرضه، إلى فوزه الأول في هذه السلسلة ضد ليبرون جيمس ورفاقه في ليكرز، لتُصبح النتيجة في السلة (3-1)، بانتظار المواجهة الخامسة التي ممكن أن تحسم تأهل ليكرز.

ورغم غياب نجمه كيفن دورانت، أرغم روكتس ضيفه ليكرز على خسارة الكرة 24 مرة ما أنتج 30 نقطة لصالح أصحاب الأرض، في وقت اكتفى ليبرون جيمس، المتوج أربع مرات بلقب الدوري مع ثلاثة أندية مختلفة، بتسجيل عشر نقاط بعد نجاحه في محاولتين فقط من أصل تسع تسديدات، مع تمرير تسع كرات حاسمة في وقت خسر الكرة ثماني مرات.

ومع استمرار غياب النجمين الآخرين السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز للإصابة، كان لاعب الارتكاز دياندري أيتون افضل لاعبي ليكرز بتسجيله 19 نقطة مع عشر متابعات، لكن فريقه كان متخلفاً بفارق 19 نقطة عندما طُرد في الربع الثالث بعدما ضرب بمرفقه رأس التركي ألبيرين شينغون، وأضاف تاري إيسون 20 نقطة وسجل شينغون 19 نقطة لهيوستن الساعي لأن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري يفوز بسلسلة في الـ"بلاي أوف" بعد تأخر (3-صفر).

وفي مباريات أخرى من بلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، تقدم سان أنتونيو سبيرز وبوسطن سلتيكس (3-1)، في سلسلتيهما، إذ عاد سان أنتونيو من تأخر بلغ 19 نقطة ليفوز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز (114-93)، في المنطقة الغربية أيضا، فيما أمطر بوسطن سلة مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوز عريض (128-96)، في منافسات المنطقة الشرقية، كما وتخطى تورونتو رابتورز ضيفه كليفلاند كافالييرز (93-89) وعادل السلسلة (2-2).

وفي بورتلاند، عاد ويمبانياما بعد غيابه عن سبيرز لمباراة بسبب ارتجاج دماغي تعرض له في المباراة الثانية، وسجل 27 نقطة مع 11 متابعة وثلاثة تمريرات حاسمة وأربع سرقات للكرة (ستيل) وسبع صدّات (بلوك)، ليلعب الدور الرئيس في تقدم فريقه (3-1)، وبرز ديأرون فوكس أيضا بتسجيله 28 نقطة، مساهما بشكل رئيس في فوز سبيرز الذي سيحاول حسم السلسلة عندما يستضيف المباراة الخامسة هذا الأسبوع.