روسيا تعود إلى مسابقات فيفا بعد أربع سنوات من الحرمان بسبب الحرب

- عودة روسيا إلى الساحة الدولية: بعد غياب أربع سنوات بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، تعود روسيا للمشاركة في بطولة كرة قدم للناشئين تحت 15 سنة بتنظيم فيفا في أذربيجان، مما يمثل خطوة نحو إعادة إدماجها في الرياضة الدولية. - موقف فيفا والاتحاد الأوروبي: رغم استبعاد المنتخبات الروسية منذ 2022، لم يُعلَّق الاتحاد الروسي رسميًا من عضوية فيفا ويويفا، مع استمرار القيود على الرياضيين الروس، والسماح لهم بالمشاركة تحت راية محايدة. - ردود الفعل الدولية: رحب وزير الرياضة الروسي بالقرار، بينما واجهت محاولات يويفا لإعادة المنتخبات الروسية تهديدات بالمقاطعة من عدة دول أوروبية، مما يعكس التوترات المستمرة.

تستعد روسيا لتسجيل أول عودة إلى بطولة من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد أربع سنوات من الغياب بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حيثُ حُرمت روسيا من خوض منافسات تخص فيفا ويويفا (بطولات أندية ومنتخبات) خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، مشاركة روسيا رسمياً في بطولة كرة قدم للناشئين تحت 15 سنة، من تنظيم فيفا، وأكد الاتحاد أن المهرجان الكروي للاعبين تحت 15 عاماً الجديد، المقررة إقامته في أذربيجان بين 22 و31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون مفتوحاً أمام "جميع الاتحادات الأعضاء في فيفا".

ورغم استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية منذ عام 2022 بقرار مشترك من فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لم يُعلَّق الاتحاد الروسي لكرة القدم رسمياً من عضوية الهيئتين، وأكد متحدث باسم فيفا في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس: "البطولة مفتوحة أمام جميع الاتحادات الأعضاء"، من دون أن يشير مباشرة إلى مشاركة روسيا، موضحاً أن نظام البطولة وقائمة المنتخبات المشاركة سيُعلنان في وقت لاحق.

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وفي هذا الإطار رحب وزير الرياضة الروسي ميخاييل ديغتياريوف بالقرار، معتبراً أنه "خطوة مهمة نحو عودة الفرق الروسية إلى الرياضة الدولية"، معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك "بداية لعودة كاملة" للمنتخبات والأندية الروسية إلى الساحة الدولية، وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تدريجي لإعادة إدماج الرياضيين الروس والبيلاروسيين الذين تعرضوا لعقوبات رياضية منذ عام 2022.

ففي شهر مايو/أيار الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية برفع القيود المفروضة على الرياضيين البيلاروس، والسماح لهم بالمشاركة تحت علم بلادهم ونشيدها الوطني، بما في ذلك في الرياضات الجماعية، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وهم الذين استُبعدوا من المنافسات الدولية في شهر فبراير/شباط عام 2022، قبل أن يُسمح لهم بالعودة اعتباراً من شهر مارس/آذار 2023 تحت راية محايدة وبشروط محددة، أبرزها المشاركة في المنافسات الفردية فقط، وعدم إظهار دعم علني للحرب في أوكرانيا، وألا يكونوا مرتبطين بعقود مع الجيش أو الأجهزة الأمنية الروسية.

في المقابل، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حاول في عام 2023 إعادة المنتخبات الروسية للفئات السنية إلى مسابقاته من دون علم أو نشيد أو زي رسمي، إلا أن هذه الخطوة أُجهضت بعد تهديدات بالمقاطعة من أوكرانيا وعدد من الاتحادات الأوروبية، بينها إنكلترا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والسويد والدنمارك وفنلندا وأيرلندا والنرويج ورومانيا.