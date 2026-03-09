روري ماكلروي: فيدرر سرّ تألقي واستمراري في الغولف

- روري ماكلروي، النجم الأيرلندي الشمالي في رياضة الغولف، حقق "الغراند سلام" ويواصل السعي لتحقيق المزيد من الألقاب، مستلهماً من نصائح أسطورة التنس روجر فيدرر. - فيدرر، الذي حطم أرقاماً قياسية في التنس، ألهم ماكلروي بوضع أهداف جديدة بعد كل إنجاز، مما دفعه للسعي لتحقيق البطولات الأربع الكبرى مرتين. - ماكلروي يفضل عدم الكشف عن أهدافه المستقبلية لتجنب الضغط الإعلامي، مؤكداً على أهمية التحفيز الذاتي لتحقيق النجاح في مسيرته الاحترافية.

يُعد النجم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي (36 عاماً) إحدى أبرز أساطير رياضة الغولف، بعدما حقق كل شيء في مسيرته الاحترافية، ما جعل العديد من وسائل الإعلام تُواصل مُلاحقته من أجل معرفة الخطوة القادمة في مسيرته الاحترافية، لأنه حسم "الغراند سلام" في هذه الرياضة، وحفر اسمه في تاريخ اللعبة.

وقال روري ماكلروي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية أمس الأحد: "غيّر الحديث مع روجر فيدرر طريقة تفكيري في رياضة الغولف، لأنه يُعد أسطورة حقيقية في التنس، وحطّم العديد من الأرقام القياسية، وأذكر أنني سألته، حول إذا استطعت تحقيق كل شيء في مسيرتي الاحترافية، والفائدة التي تدفعني إلى الاستمرار في خوض البطولات، لأسمع منه إجابة لا يُمكن نسيانها".

وتابع قائلاً "عاد فيدرر في حديثه عن وصوله إلى تحقيق اللقب رقم 15 في مسيرته الاحترافية، وهنا تذكر أنه استطاع كسر رقم قياسي في مسيرته، لكنه أكد لي أنه نظر إلى نفسه قليلاً واحتفل، ووضع هدفاً جديداً، وهو محاولة الوصول إلى 20 لقب، وهذا ما يحدث معي بالضبط، لأنني فزت في البطولات الأربع الكبرى في رياضة الغولف، ولا أظنّ أنه من المستحيل أن أعود إلى تحقيق الانتصار في كل مسابقة مرتين".

وأوضح ذاكراً "تحقيق البطولات الأربع الكبرى مرتين خلال مسيرتي الاحترافية، أعتبره إنجازاً رائعاً، وهذا ما يجعلني أشعر بأنني بعيد عن الفشل، ولا أريد أن أشعر بالضغط نهائياً، لكن هناك عدداً من الألقاب في هذه الرياضة ما زلت أرغب بحسمها لصالحي، لكنني لن أفصح نهائياً عنها، لأن أي رياضي ناجح لا يكشف عن أهدافه، بل يسعى إلى تحقيقها بعيداً عن الضغط، الذي ستسلطه وسائل الإعلام".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن النجم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي استطاع ترك بصمته في رياضة الغولف، بعدما حقق "الغراند سلام" في مسيرته الاحترافية، وفي حال نجح في تكرار الأمر، فإنه سيدخل تاريخ هذه اللعبة، وبخاصة أنه أكد في حديثه الاستماع إلى نصيحة أسطورة التنس السابق السويسري روجر فيدرر، الذي يُعد رائداً في كيفية تحفيز غيره من الرياضيين.