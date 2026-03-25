روديغر يكشف أسرار طريقته لاستفزاز منافسيه: لست عدوانياً

برلين

25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 11:03 (توقيت القدس)
روديغر في سانتياغو برنابيو في 22 مارس 2026 (ماريا غراسيا خيمينيز/Getty)
روديغر على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، 22 مارس 2026 (ماريا غراسيا خيمينيز/Getty)
- أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، يعتمد على الدفاع الشرس كجزء من استراتيجيته لإيقاف المهاجمين، مؤكدًا أن هذا الأسلوب متأصل في جيناته ويعتبره ضروريًا للتفوق في المواجهات الفردية.

- روديغر يستمتع بإثارة غضب المهاجمين ويستغل ذلك لصالحه، حيث يقوم بتحليل دقيق للاعبين مسبقًا ويستخدم القوة البدنية بشكل استراتيجي لاستهدافهم.

- رغم أسلوبه العدواني، يظل روديغر لاعبًا منضبطًا، حيث لم يتلقَ بطاقة حمراء منذ عام 2017، ويؤكد أن عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها أقل مما يُعتقد.

كشف مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، الألماني أنطونيو روديغر (33 عاماً)، عن الأسلوب الذي يعتمده خلال مختلف المباريات من أجل وضع حدّ للمهاجمين. وقد أثار مدافع تشلسي الإنكليزي سابقاً، جدلاً واسعاً في العديد من المناسبات، بسبب طريقة تصرفه مع منافسيه بعد تورطه في صراعات عدة مع مهاجمين بارزين.

وأوضح روديغر، في حديث مع صحيفة فرانكفورتر تسايتونغ الألمانية، أمس الثلاثاء: "الدفاع الشرس متأصل في جيناتي. إذا أردت التفوق في المواجهات الفردية على هذا المستوى، فلا يمكنك أن تكون مجرد لاعب لطيف. عليك أن تقول للمهاجم: اليوم سيكون يوماً صعباً عليك. إنها مسألة عقلية. إذا فقدت تلك الشدة، وذلك الالتزام، وذلك الأسلوب الهجومي، فلن أكون سوى في نصف إمكاناتي. هذا التوتر تحديداً هو ما سمح لي بالانضمام إلى ريال مدريد". ويستمتع روديغر عندما يفقد مهاجموه أعصابهم، موضحاً: "إذا غضب الخصم بسهولة، أستغل الفرصة. أحلل اللاعبين بدقة مسبقاً، وأحياناً أُعدّ تحليلات فيديو خاصة بي، وأعرف منذ البداية من أستهدفه بالقوة البدنية".

روديغر خلال المؤتمر الصحافي في ملعب الاتحاد، 16 مارس 2026 (أليكس ليفزي/Getty)
روديغر يؤكد رغبته في البقاء مع ريال مدريد: أنا مغرمٌ بالنادي

ورغم ذلك، لا يعتبر روديغر نفسه لاعبا متهوراً، مهما بدا عدوانياً بشكل مخيف. يبدو كل شيء تحت سيطرة نجم تشلسي السابق، وأضاف ذاكراً "لا أشكل أي خطر على فريقي. تسع سنوات دون بطاقة حمراء في الملعب ليست مصادفة، فآخر بطاقة حمراء تعود إلى عام 2017، أيضاً مع روما (الإيطالي). حتى عدد البطاقات الصفراء التي حصلت عليها أقل بكثير مما يعتقده الكثيرون. في السنوات الأخيرة، تلقيت ما معدله خمس بطاقات في الموسم".

صورة من قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024، 16 أغسطس 2024 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

ربع نهائي أبطال آسيا للنخبة: الأهلي البطل في مسار سهل

من مواجهة لبنان واليمن في ملعب جابر المبارك الصباح، 10 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

لبنان واليمن في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.. غموض بسبب الحرب

كارتيرون على ملعب رادس في 9 نوفمبر 2018 (فتحي بلعيد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الوداد يتعاقد مع كارتيرون.. خبير الكرة العربية لإنقاذ الموسم