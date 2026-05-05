روديغر يصفع نجم ريال مدريد في التدريبات.. هذه تفاصيل القصة

- كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن حادثة صفعة أنطونيو روديغر لزميله ألفارو كاريراس خلال تدريبات ريال مدريد في أبريل، مما أثار تدخل المدرب ألفارو أربيلوا لاحتواء الموقف. - تعاني غرفة ريال مدريد من مشاكل بسبب تمرد النجوم، حيث رفض روديغر تصرفات كاريراس، مما أدى إلى تصاعد التوترات داخل الفريق. - قدم روديغر اعتذاره لكاريراس ودعا الفريق لتناول الغداء مع عائلاتهم لتهدئة الأجواء قبل مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة.

تواصل وسائل الإعلام الإسبانية، تسليط الضوء على ما يحدث داخل نادي ريال مدريد، بعدما كشفت قيام النجم الألماني، أنطونيو روديغر (33 عاماً)، بصفع زميله في الفريق الملكي أثناء خوض التدريبات في شهر إبريل/نيسان الماضي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، أن تفاصيل الحادثة وقعت بين مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس والمواجهة أمام ريال بيتيس في الليغا، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، حيث قام أنطونيو روديغر بتوجيه صفعة إلى زميله ألفارو كاريراس أثناء خوض التدريبات، الأمر الذي دفع الجهاز الفني، بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا إلى التدخل بشكل مباشر.

وأوضحت أن غرفة نادي ريال مدريد تعاني من مشاكل كبرى خلال الموسم الحالي، بسبب تمرد النجوم والتصرفات التي يقومون بها سواء داخل الملاعب أو خارجها، لكنها انتقلت الآن إلى التدريبات المغلقة، عندما رفض روديغر تصرفات زميله ألفارو كاريراس، ليسارع الألماني إلى تنفيذ صفعة مباشرة على وجه زميله، الذي لم يقم بأي ردة فعل.

وتابعت أن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، سارعوا إلى احتواء نوبة الغضب، التي اجتاحت المدافع أنطونيو روديغر، الذي حذّر ألفارو كاريراس من ضرورة عدم الانجرار وراء التدخلات الخطرة بحق زملائه في الفريق، لكن الإسباني استفاق على الصفقة من الألماني، الذي كاد أن يدخل في عراك مباشر.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن روديغر سارع إلى تقديم اعتذاره بشكل مباشر إلى ألفارو كاريراس أمام جميع لاعبي ريال مدريد، وقام بتوجيه دعوة إلى جميع نجوم الفريق الملكي لتناول الغداء مع عائلاتهم، الأسبوع الماضي، من أجل تهدئة التوتر الذي يعصف كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا، الذي يستعد لخوض مواجهة "الكلاسيكو" ضد الغريم برشلونة، يوم الأحد المقبل.