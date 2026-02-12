روديغر يتلقى عرضاً من نادٍ إنكليزي.. هل يرحل عن ريال مدريد؟

- تلقى أنطونيو روديغر عرضاً مغرياً من توتنهام لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل، مستفيداً من خبرته في "البريمييرليغ" مع تشلسي. - ينتهي عقد روديغر مع ريال مدريد في الصيف، مما يفتح الباب أمام عروض جديدة، خاصة مع عدم تجديد عقده حتى الآن، رغم رغبته في البقاء مع الفريق الملكي. - إدارة ريال مدريد تنتظر عودة روديغر للمشاركة قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، حيث سيعتمد القرار على تقرير المدرب ألفارو أربيلوا قبل نهاية الموسم.

تلقى نجم نادي ريال مدريد الإسباني، الألماني أنطونيو روديغر (32 عاماً)، عرضاً مغرياً من أحد الفرق الإنكليزية، التي تسعى إلى تعزيز صفوفها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، نظراً إلى خبرة المدافع في منافسات "البريمييرليغ"، بعدما لعب مع تشلسي وساهم بتحقيق الألقاب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أن عقد روديغر ينتهي مع نادي ريال مدريد في الصيف القادم، ويتيح عقده الاستماع لجميع العروض التي يحصل عليها، لكنه يعمل على دراستها، بعدما أصبح يعلم جيداً أن رحلته مع الفريق الملكي وصلت إلى نهايتها، بسبب عدم طرح مسألة تجديد عقده، ما يعني أن الباب أصبح مفتوحاً للرحيل في "الميركاتو" القادم.

وأوضحت أن نادي توتنهام قدم بالفعل عرضاً مغرياً للمدافع الألماني، الذي يتمتع بخبرة دولية وقوة بدنية ومهارات قيادية داخل غرف خلع الملابس، ما يجعله إضافة كبرى للفريق اللندني، الذي يُريد إعادة العمل على بناء الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الصدمة الكبرى التي تلقاها هذا الموسم، بسبب تراجع نتائجه بشكل كبير.

وتابعت أن روديغر يعلم جيداً أن رحلته مع الفريق الملكي وصلت إلى نهايتها، لكنه ما زال مُتمسكاً بأن لديه الفرصة، حتى يعود إلى المشاركة مرة أخرى مع كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا في المواجهات القادمة، عقب عودته من الإصابة، كي يقدم كل شيء في المواجهات القادمة، ما سيرفع حظوظه بشكل نسبي، لتجديد عقده مع ريال مدريد، الذي عبّر في وقت سابق، عن نيته البقاء حتى إعلان اعتزاله.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد لن تتحرك حول مسألة تجديد عقد روديغر، حتى يعود مرة أخرى إلى المشاركة مع الفريق الأول في المواجهات القادمة، وقبل نهاية الموسم الجاري، سيجري العمل على دراسة التقرير الخاص من قبل المدرب ألفارو أربيلوا، وبعدها سيُتخذ القرار الحاسم إما العمل على جعله يبقى وإما الموافقة على أي عرض يحصل عليه.