روديغر يؤكد رغبته في البقاء مع ريال مدريد: أنا مغرمٌ بالنادي

- أنطونيو روديغر، قلب دفاع ريال مدريد، واثق من تجديد عقده مع النادي الملكي، معبراً عن حبه للنادي ورغبته في البقاء، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على صحته البدنية. - يلعب روديغر دوراً مهماً في ريال مدريد تحت قيادة ألفارو أربيلوا، حيث يساعد اللاعبين الشباب على التأقلم وتطوير مهاراتهم، مؤكداً على أهمية قبولهم لأدوارهم الجديدة. - بدأ روديغر مسيرته الكروية في 2011، وانتقل بين عدة أندية منها روما وتشلسي قبل انضمامه لريال مدريد في 2022.

أعرب اللاعب الألماني أنطونيو روديغر (33 عاماً)، قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، عن ثقته بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيراً إلى رغبته في البقاء مع النادي الملكي الذي أكد أنّه "مغرم به"، وذلك خلال تصريحات أطلقها اليوم في مؤتمر صحافي بملعب الاتحاد قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال روديغر حول مستقبله مع النادي الملكي: "بالنسبة لي، الأمر الأهم هو أن أكون بصحة جيدة. أنا أشعر بأنني بحالة ممتازة، وفي ما يتعلق بالباقي فأنا واثق من أننا سنصل إلى اتفاق. في الوقت الحالي، لا داعي للتفكير في هذا الأمر، أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية هنا، وألمس احترام الناس وأقدر ذلك كثيراً، لكن في بعض الأحيان لا يجب التفكير فقط في الجانب العاطفي، بل أيضاً في حقيقة أنني بحالة بدنية جيدة وأن لدي عملاً عليّ إنجازه. أحب أن أكون هنا، أنا مغرم بريال مدريد".

ويرى روديغر أنّ لديه دوراً مهماً في الوقت الحالي مع فريق ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني ألفارو أربيلوا، خاصة بعد التدعيمات التي حصلت في بداية الموسم بضمّ لاعبين شباب، وقال نجم تشلسي السابق: "أعتقد أن دوري مهم جداً لأننا نلعب مع الكثير من اللاعبين الشباب؛ بعضهم وصل حديثاً والبعض الآخر مضى عليه وقت أطول، لكن وظيفتي هي مساعدتهم وتطويرهم باعتبارهم لاعبين وتحمّل المسؤولية، على الشباب أيضاً قبول أدوارهم في البداية، فهم ليسوا سيرخيو راموس ولا مالديني. هذا جزء من عملي، أما عملهم فهو التأقلم والترسخ في الفريق الأول".

وكان روديغر قد بدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2011 مع الفريق الثاني، قبل أن يُدافع عن ألوان الفريق الأول من عام 2012 حتى 2016، ليُعار في عام 2015 إلى روما الذي ضمّه بعد ذلك، لكنه لم يستمرّ هناك بعدما أظهر قدرات مميزة، وذلك بانضمامه إلى نادي تشلسي الإنكليزي، فحمل قميص البلوز من عام 2017 حتى 2022، ليلتحق بعدها بريال مدريد.