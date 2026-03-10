رودري يُثير غضب جيرانه بسبب طائرة مسيرة والشرطة تتدخل

- أثار رودري، نجم مانشستر سيتي، استياء جيرانه بعد تحليق طائرته المسيّرة قرب نوافذهم، مما دفعهم لتقديم شكوى للشرطة بسبب انتهاك الخصوصية، وقد يواجه عقوبات بعد التحقيقات. - اشتكى السكان من تحليق الطائرة أمام نوافذهم، حيث أكد أحدهم رؤيتها على بُعد متر واحد، بينما التقط آخرون صوراً لرودري وهو يُحلّق طائرته، وتحقق الشرطة في الأمر. - تعرض رودري لعقوبة مالية قدرها 92 ألف يورو من الاتحاد الإنجليزي بسبب انتقاده للحكم بعد مباراة فريقه أمام توتنهام.

أثار نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني رودري (29 عاماً)، استياء جيرانه الذين تقدّموا بشكوى إلى الشرطة، بعدما غضب السكان من تحليق الطائرة المسيرة التي يملكها اللاعب، على مقربة شديدة من نوافذ المبنى الذي يسكن فيه، وفق ما نقله موقع أر.تي. إل البلجيكي، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر إنكليزية، ليُواجه اللاعب الإسباني موقفاً حرجاً بسبب هذا التصرف، الذي يسيء إلى صورته وقد يعرضه إلى عقوبات بعد استكمال التحقيقات.

وفي تفاصيل القصة، تواصل بعض سكان المبنى الذي يقطن فيه رودري مع الشرطة، مؤكدين أن المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2024، يُخالف اللوائح المتعلقة بتحليق الطائرات المسيّرة والصور التي تلتقطها. وأكد أحد السكان في الطابق 34 أنه كان يشاهد التلفاز ورأى ضوءاً أخضر وامضاً في الخارج، وقال: "رأيناه يُحلق أمام نافذتنا ثم يعود ويهبط على شرفة شقة رودري الفاخرة. لديه كل أموال العالم ويقضي وقته في تحليق طائرته دون طيار أمام نوافذ الناس". وكتب أحد السكان لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أعيش مع شريكتي في طابق مرتفع، وآخر ما تتوقعه أثناء مشاهدة التلفاز هو وجود طائرة مسيّرة على بُعد متر واحد من النافذة". واشتكى بعض الجيران الآخرين عبر مجموعة واتساب الخاصة بالمبنى، بينما التقط آخرون صوراً لرودري وهو يُحلّق طائرته المسيّرة. كما أفادت الشرطة البريطانية بأن الضباط يُجرون تحقيقاً في الأمر.

وكان رودري قد تعرض مند أيام قليلة، إلى عقوبة مالية قاسية من قبل الاتحاد الإنكليزي، بسبب تصريحاته التي انتقد في خلالها الحكم إثر نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام متعادلة (2ـ2). وبلغت قيمة العقوبة المالية 92 ألف يورو، وقال النجم الإسباني بعد نهاية اللقاء: "أعلم أننا حققنا انتصارات كثيرة، وأن البعض لا يريد لنا الفوز، لكن على الحكم أن يبقى محايداً. هذا ليس عدلاً، لأننا نبذل جهداً كبيراً. وعندما ينتهي كل شيء، نشعر بالإحباط".