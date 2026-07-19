رودري يطارد مجد الثلاثية.. إنجاز استثنائي يقربه من نادي العظماء

- رودري، لاعب وسط إسبانيا، تألق في كأس العالم 2026 واستعاد مستواه المتميز، مما أهله للفوز بالكرة الذهبية بعد أداء استثنائي في نصف النهائي ضد فرنسا. - تاريخياً، عشرة لاعبين فقط حققوا الثلاثية الكبرى في كرة القدم: كأس العالم، دوري أبطال أوروبا، والكرة الذهبية، مثل بوبي تشارلتون وجيرد مولر وزين الدين زيدان. - رودري قد يصبح اللاعب الحادي عشر الذي يحقق هذا الإنجاز، لينضم إلى قائمة العظماء مثل ريفالدو ورونالدينيو وميسي.

أعاد رودري (30 عاماً) خلال كأس العالم 2026، تأكيد الأسباب التي قادته إلى الفوز بالكرة الذهبية، بعدما استعاد أفضل مستوياته في الوقت الحاسم من البطولة، ووصل لاعب وسط إسبانيا إلى المونديال وهو يعاني من آثار إصابات ومشاكل بدنية لاحقته طوال الموسم، ما أثر بجاهزيته، لكنه نجح تدريجياً في استعادة إيقاعه، ليقدم أفضل نسخة منه مع دخول المنتخب الإسباني المراحل الحاسمة من المنافسة.

وبعد بداية شهدت بعض علامات الاستفهام حول مستواه، واصل رودري التطور مباراة تلو أخرى، قبل أن يقدم عرضاً استثنائياً أمام فرنسا في نصف النهائي، أكد خلاله مكانته أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم. ويقف نجم مانشستر سيتي الآن أمام فرصة تاريخية في النهائي، حيث بات على بُعد خطوة من إكمال الثلاثية النادرة بجمع كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

رودري يقترب من نادي العظماء

وبحسب تقرير خاص لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تمكن عشرة لاعبين حتى الآن من الفوز بالجوائز الثلاث الكبرى في كرة القدم على مستوى المنتخب الوطني، والنادي، وفردياً. وفاز أسطورة كرة القدم الإنكليزية، بوبي تشارلتون، بكأس العالم 1966 مع إنكلترا، ما أهّله للفوز بالكرة الذهبية، وبعد ذلك بعامين، فاز بأول كأس أوروبية لكرة القدم الإنكليزية مع مانشستر يونايتد، وكان ذلك في عام 1968، بعد عشر سنوات بالضبط من كارثة ميونخ الجوية.

وكان جيرد مولر اللاعب التالي الذي حقق هذا الإنجاز، فكان أول ألماني يفوز بالكرة الذهبية، وذلك مكافأةً له على أدائه المتميز مع ألمانيا في كأس العالم 1970 في المكسيك، رغم أن البرازيل هي التي فازت بتلك البطولة، لكن جائزة أفضل لاعب كانت مقتصرة على لاعبي كرة القدم الأوروبيين. وفي عام 1974، فاز بكأس العالم التي أقيمت على أرضه، ودوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد، كذلك فاز مواطنه وزميله فرانز بيكنباور بالكرة الذهبية عام 1972، وكأس أوروبا وكأس العالم عام 1974.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في استعادة رودري لأفضل مستوياته خلال كأس العالم 2026؟ ما هي الجوائز الثلاث الكبرى التي حققها اللاعبون العشرة المذكورون في تاريخ كرة القدم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أما الإيطالي باولو روسي، فقد فاز أيضاً بكأس العالم والكرة الذهبية في آن واحد، وجاء ذلك بعد مشاركته في كأس العالم 1982 في إسبانيا، وبعد إيقافه لمدة عامين بسبب فضيحة مراهنات. ومع يوفنتوس عام 1985، أكمل الثلاثية. وكان الفرنسي زين الدين زيدان، اللاعب التالي الذي حقق هذا الإنجاز، وهو الفائز بكأس العالم مع فرنسا والكرة الذهبية عام 1998، والذي توّج أيضاً بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2002. أما البرازيلي ريفالدو، فقد حصد الثلاثية في مراحل مختلفة من مسيرته، ففي عام 1999، فاز بالكرة الذهبية مع برشلونة، وفي عام 2002 فاز بكأس العالم مع البرازيل في كوريا الجنوبية واليابان، وفي عام 2003 فاز بدوري أبطال أوروبا مع ميلان، وكان أول لاعب من خارج أوروبا يحقق هذه الجوائز الثلاث.

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وسار رونالدينيو على خطاه بفوزه بكأس العالم 2002، والكرة الذهبية عام 2005، ودوري أبطال أوروبا عام 2006. كذلك حقق زميلهما في المنتخب كاكا هذا الإنجاز في كوريا الجنوبية واليابان، وفي عام 2007 فاز بلقب الدوري الأوروبي وجائزة أفضل لاعب في القارة. وبعدها، حان دور ليونيل ميسي. ففي عام 2022 بقطر، أكمل الثلاثية بعد أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، أولها في عام 2006، وثماني جوائز الكرة الذهبية، أُولاها في عام 2009. وأكمل الفرنسي عثمان ديمبيلي، الحائز كأس العالم في روسيا عام 2018، ولقب دوري أبطال أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، قائمة اللاعبين العشرة التي قد يدخلها رودري اليوم الأحد.