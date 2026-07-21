رودري يدخل نادي العمالقة ويقلب معادلة الكرة الذهبية

- انضم رودري إلى نخبة من اللاعبين الذين حققوا جميع الألقاب الكبرى، بما في ذلك كأس العالم، بطولة قارية، دوري أبطال أوروبا، والكرة الذهبية. - توج رودري بدوري أبطال أوروبا 2023، أفضل لاعب 2024، وبطلاً لأوروبا مع إسبانيا، قبل أن يحرز كأس العالم 2026، مما يعزز مكانته بين الأساطير مثل ميسي وزيدان. - أداء رودري في كأس العالم 2026 قد يكون حاسماً في سباق الكرة الذهبية، حيث سجل نقاطاً مهمة رغم المنافسة القوية من ميسي ومبابي ويامال.

انضمّ الإسباني رودري إلى مجموعة تضمّ عدداً قليلاً من اللاعبين، الذين نجحوا في الفوز بأهم الألقاب في العالم فردياً وجماعياً، وهي التتويج بكأس العالم وبطولة قارية ودوري أبطال أوروبا، وكذلك الكرة الذهبية لأفضل لاعب التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً. وكان لاعب مانشستر سيتي قد توج بدوري أبطال أوروبا عام 2023 وبجائزة أفضل لاعب في عام 2024، وفي العام نفسه توج بطلاً لأوروبا مع منتخب بلاده قبل أن يحرز كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا.

وأكد تقرير نشرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الاثنين، أن رودري انضمّ إلى قائمة تضمّ كلاً من الألمانيَّين: فرانز بيكنباور وجيرد مولر والفرنسي زين الدين زيدان والبرازيليَّين ريفالدو ورونالدينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهذه المجموعة نجحت في حصد أهم الألقاب في العالم خلال مسيرتها الاحترافية، رغم أن ميسي يُعتبر استثناء بما أنه توج بالكرة الذهبية في ثماني مناسبات، وهو رقم قياسي عالمي في مسيرته.

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في الأثناء، يُمكن اعتبار حصول رودري على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 منعرجاً حاسماً في سباق التنافس على جائزة الكرة الذهبية. فقبل مباريات نصف النهائي، كان يبدو خارج السباق وفرص ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال كبيرة لحصد الجائزة، ولكن الوضع الآن تغير كلياً، بما أن رودري سجل نقاطاً عديدة قد تهديه الجائزة للمرة الثانية في مسيرته، خاصة بعد العرض القوي الذي قدمه في البطولة، كما أن مستواه مع فريقه كان جيداً رغم الإصابة التي تعرض لها.