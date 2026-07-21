رودري هدفاً لريال مدريد بعد التتويج بالمونديال وهذه تفاصيل الصفقة

- رودري، نجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في مونديال 2026، يجذب اهتمام ريال مدريد بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، الذي يسعى لتعزيز الفريق بلاعب وسط مميز بعد تتويجه بكأس العالم. - صحيفة ماركا تكشف عن اهتمام كبير من ريال مدريد ومورينيو بالتعاقد مع رودري، رغم عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن، وسط تسريبات من داخل النادي الملكي. - مورينيو يهدف لإعادة ريال مدريد لمنصات التتويج بعد موسمين بلا ألقاب، معززًا الفريق بصفقات قوية مثل كوكوريا، كوناتي، برناردو سيلفا، ودومفريز.

يبدو أن رودري بطل كأس العالم مع منتخب إسبانيا وأفضل لاعب في مونديال 2026، سيكون محط أنظار عدة أندية كبيرة في ميركاتو الصيف بعد العرض الكروي المُمتع الذي صنعه على أرض الملعب، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لإعادة بناء نفسه بقوة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، تفاصيل جديدة تخصُ رودري (29 سنة)، بعد ساعات من تتويجه بلقب بطولة كأس العالم 2026، إذ أشارت إلى أن نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مطلوب بقوة من نادي ريال مدريد الإسباني، وهناك اهتمام كبير من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للتعاقد معه، وهو الذي طلب من إدارة النادي الملكي محاولة التعاقد معه بعد نهاية المونديال.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني لم يُقدم أي عرض رسمي لضم رودري من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في الوقت الحالي، والأمر يقتصر على تسريبات من داخل النادي الملكي وكذلك اهتمام من مورينيو من أجل الحصول على واحد من أفضل نجوم خط الوسط في العالم حالياً، وذلك بغية تدعيم صفوف النادي الملكي بلاعب مُميز في خط الوسط إلى جانب الصفقات القوية التي أجراها حتى الآن.

ويسعى مورينيو لإعادة النادي الملكي إلى منصات التتويج من جديد بعد موسمين من دون ألقاب على الصعيدين المحلي والأوروبي، وبدا ذلك واضحاً من خلال الصفقات القوية التي أكملها حتى الآن من خلال التعاقد مع الظهير الإسباني مارك كوكوريا، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، والبرتغالي برناردو سيلفا، والظهير الهولندي دينزيل دومفريز.