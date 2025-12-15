رودريغو يُواصل التوهج ليلة نجاة ريال مدريد من فخ ألافيس

- رودريغو يُعيد ريال مدريد إلى الانتصارات في الدوري الإسباني بهدف حاسم ضد ألافيس، بعد سلسلة من النتائج السلبية، مما يقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى أربع نقاط. - رغم الانتصار، واجه ريال مدريد صعوبات كبيرة، حيث أنقذ الحارس كورتوا الفريق من أهداف محققة، بينما كان الأداء العام مخيباً للآمال، مما يضع المدرب تشابي ألونسو تحت الضغط. - رودريغو يواصل تألقه بتسجيله هدفين في أربعة أيام، أحدهما ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، مما يعزز مكانته كلاعب حاسم في الفريق.

سجّل البرازيلي رودريغو هدفاً حاسماً، ليُعيد فريقه ريال مدريد إلى سكة الانتصارات، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد التغلّب على مُضيفه ألافيس، مساء الأحد بنتيجة (2-1) في الأسبوع الـ 16 من "الليغا"، وسجل رودريغو هدف الفوز للنادي الملكي في الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي كان خلالها ألافيس قريباً من الحصول على التعادل.



وبعد أن وضع حداً لـ 32 مباراة دون تسجيل، نجح اللاعب البرازيلي خلال أربعة أيام في هزّ الشباك خلال مناسبتين، فقد سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، وعاد ليحرز هدفاً بقيمة مضاعفة في الدوري الإسباني، ذلك أن ريال مدريد لم ينتصر إلا في مناسبة وحيدة في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، ومِن ثمّ كان مجبراً على العودة بالانتصار لتفادي اتساع الفارق أكثر عن المتصدر برشلونة، الذي يبتعد الآن بأربع نقاط عن ريال مدريد.

ولا يحجب الانتصار الصعوبات، التي واجهت الفريق طوال فترات اللعب، بعدما ساهم الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، في إنقاذ الفريق من أهداف مُحققة في الشوط الأول، إذ كان مرماه عرضة للعديد من الكرات، رغم اللوحة الفنية للنجم الفرنسي، كيليان مبابي، الذي سجل هدفاً مميزاً، ولكن أداء الفريق كان ضعيفاً، وقد يكون المدرب تشابي ألونسو، الذي كسب تعاطفاً من الجماهير، بعد لقاء مانشستر سيتي، خسر الكثير من النقاط، رغم الفوز الذي حققه الفريق أمام ألافيس، لأن المستوى الفني كان مخيباً للآمال.