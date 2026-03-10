رودريغو يُجري عملية جراحية وهذا مصيره في المونديال

- خضع نجم ريال مدريد، رودريغو، لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق الرباط الصليبي والغضروف الهلالي في ركبته اليمنى، وسيبدأ إعادة التأهيل قريبًا. - سيغيب رودريغو عن الملاعب لمدة سبعة أشهر، مما يعني غيابه عن بقية الموسم الحالي وكأس العالم 2026، وفقًا لصحيفة ماركا. - عبر رودريغو عن حزنه على إنستغرام، مشيرًا إلى أن الإصابة منعت تحقيق أحلامه، لكنه يعترف بتجارب رائعة عاشها سابقًا.

أجرى نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي رودريغو (25 سنة)، عملية جراحية من أجل معالجة إصابة تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليُمنى، وفقاً لما ذكره النادي الملكي، في بيان رسمي، الثلاثاء. وذكر نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي الثلاثاء: "خضع لاعبنا البرازيلي رودريغو لعملية جراحية ناجحة من أجل معالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليمنى. أجرى الجراحة الدكتور مانويل لييس بإشراف الخدمات الطبية لريال مدريد. سيبدأ رودريغو عملية إعادة التأهيل في الأيام المقبلة".

ووفقاً لهذه الإصابة سيغيب رودريغو عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وسيُحرم من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، إذ أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن النجم البرازيلي سيغيب لحوالي سبعة أشهر عن الملاعب، وذلك من أجل التعافي بشكل جيد والتحضير للمشاركة في الموسم الجديد للنادي الملكي 2026-2027.

وشارك رودريغو كبديل في الدقيقة 55 من مواجهة فريق خيتافي، ورغم تعرضه للإصابة بقي في ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكن الفحوصات التي أُجريت له لاحقاً كشفت عن خطورة إصابته، وكان رودريغو عاد منذ فترة قليلة إلى الملاعب بعد غياب دام لمدة شهر بسبب التهاب الأوتار. وعلق البرازيلي على إصابته عبر حسابه على إنستغرام قائلاً: "هذا أحد أسوأ أيام حياتي. لطالما كنت أخشى مثل هذه الإصابة".

وأضاف النجم البرازيلي: "ربما كانت الحياة قاسية عليّ بعض الشيء أخيراً. لا أعرف إن كنت أستحق ذلك، ولكن هل يحق لي الشكوى؟ عشت الكثير من التجارب الرائعة، وربما لم أكن أستحق هذا أيضاً. ستمنعني هذه النكسة من ممارسة ما أحبه أكثر من أي شيء آخر لفترة من الوقت. سأغيب عن بقية الموسم مع فريقي وعن كأس العالم مع منتخب بلادي. حلمٌ تبدّد، رغم أن الجميع يعلم كم يعني لي هذا".