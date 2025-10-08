رودريغو يكشف سر انتقاله الحاسم إلى ريال مدريد ورفضه عروض برشلونة

- رودريغو غوس كشف عن اقترابه من الانتقال إلى برشلونة قبل أن يختار ريال مدريد، مؤكداً أن حلمه كان دائماً اللعب للنادي الملكي، رغم احترامه لبرشلونة كنادٍ كبير. - تحدث رودريغو عن الشائعات المتكررة حول رحيله، مشيراً إلى رغبته في البقاء وتحقيق المزيد من النجاحات مع ريال مدريد، مؤكداً أنه سيبقى طالما النادي يريده. - أشار رودريغو إلى أهمية الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة، مؤكداً على ضرورة التحضير الجيد للفوز، كما عبّر عن حماسه للعمل مع المدرب كارلو أنشيلوتي في المنتخب البرازيلي.

كشف نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، رودريغو غوس (24 عاماً)، في تصريحات مثيرة، أنه كان على وشك الانتقال إلى برشلونة قبل أن يخطفه ريال مدريد في اللحظات الأخيرة، كما أشار إلى أنه فكّر في الرحيل عن النادي الأبيض خلال الصيف الماضي بسبب تراجع مشاركاته، غير أنه قرّر البقاء والقتال من أجل مكانه في تشكيلة تشابي ألونسو.

وقال رودريغو في حوار مطوّل مع صحيفة آس الإسبانية، أمس الثلاثاء: "قبل أن أوقّع لريال مدريد، كان كل شيء جاهزاً ومُتفقاً عليه مع برشلونة، هذه هي الحقيقة، لكن والدي قال لي إن ريال مدريد اتصل بنا، وإنه عليّ أن أختار، بالنسبة لي كان القرار سهلاً جداً، كنت أعرف ما أريد وما هو حلمي، لم أتردد لحظة، وها أنا هنا". وأضاف في حديثه قائلاً: "كنت ألعب في سانتوس وأقدّم مستويات جيدة، برشلونة جاء من أجلي، ودائماً قلت إنه نادٍ كبير وأحترمه كثيراً، لكن ريال مدريد كان حلمي، وكان القرار سهلاً بالنسبة لي، لم أستطع الانتظار أكثر، وعندما جاءت فرصة مدريد فعلنا ما كان يجب فعله".

كما تحدّث رودريغو عن الشائعات التي ربطته بالرحيل هذا الصيف، قائلاً: "كل صيف يتكرر الأمر نفسه معي، يقولون إنني سأغادر، وإن لديّ عروضاً من هذا النادي أو ذاك، لو صدقت ما يُنشر لوجدت نفسي في فريق جديد كل أسبوع، بالطبع هناك دائماً عروض، ولن أكذب بشأن ذلك، لكنني أوضحت دائماً للنادي أنني أريد الاستمرار هنا وتحقيق المزيد من النجاحات، لقد فزت بدوريي أبطال أوروبا في هذا العمر، لكنني أريد المزيد من الكؤوس مع هذا القميص، دائماً قلت ما دام ريال مدريد يريدني، سأبقى هنا، وإذا قالوا لي يوماً ما: رودري، ابحث عن نادٍ آخر، فسأقول حسناً، لكن ذلك لم يحدث".

وتطرّق البرازيلي إلى الحديث عن الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قائلاً: "من الأفضل نسيان الموسم الماضي، لأننا لم نكن في المستوى المطلوب، خصوصاً في مباريات الكلاسيكو، لم نشعر بالراحة أمامهم، صحيح أن الموسم الذي قبله كان العكس، وفزنا بكل المواجهات الأربع، لكن يجب الاعتراف بأنهم الآن أفضل ولديهم فريق أقوى وثقة أكبر. ومع ذلك، نحن أيضاً نملك فريقاً رائعاً، وستكون مباراة صعبة، لكننا سنلعب في سانتياغو بيرنابيو أمام جمهورنا، وعلينا أن نُظهر من نكون ونُخطط جيداً للفوز عليهم بأي طريقة، فنحن في ملعبنا".

وعرّج رودريغو في حديثه على عودته إلى المنتخب البرازيلي والبداية الجديدة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلاً: "هدف منتخبنا هذا الموسم هو كأس العالم، لم أتحدث كثيراً مع أنشيلوتي في السابق لابتعادي عن صفوف المنتخب لبعض الوقت، لكننا الآن معاً مجدداً، ومن الممتع العمل معه، كنا نتحدث، لكنه دائماً أظهر احترامه لريال مدريد ما دام يشرف على الفريق، ولم يرغب في فعل أي شيء قد يزعج النادي، وعندما تم الاتفاق بين الاتحاد البرازيلي ومدريد وأنشيلوتي، شاركنا فرحته بتولي هذا التحدي، هو متحمّس جداً ونحن كذلك معه".