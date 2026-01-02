رودريغو يفتح باب الرحيل عن ريال مدريد... "البريمييرليغ" الوجهة الأقرب

- رودريغو، مهاجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل عن النادي بسبب تراجع مكانته في التشكيلة الأساسية، مع تزايد الاهتمام بالدوري الإنجليزي الممتاز كوجهة محتملة. - تقارير تشير إلى اقتراب رودريغو من التعاقد مع وكيل أعمال جديد لفتح قنوات تفاوض مع أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وأرسنال، مع احتمال دخول ليفربول وتشيلسي في المنافسة. - ريال مدريد يراهن على قيمة سوقية مرتفعة لرودريغو، تصل إلى 100 مليون يورو، مستنداً إلى صغر سنه وخبرته الأوروبية الكبيرة.

فتح مهاجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو (24 عاماً)، باب الرحيل عن النادي الملكي، في مشهد يعكس تحوّلاً لافتاً في مسار النجم البرازيلي داخل "القلعة البيضاء"، إذ بات الدوري الإنكليزي الممتاز الوجهة الأقرب في ظل معطيات فنية وتسويقية متشابكة. فبعد سنوات من الأدوار الحاسمة والأهداف المؤثرة، يجد رودريغو نفسه اليوم أمام واقع جديد يدفعه للتفكير جدياً في المغادرة.

ويعاني رودريغو تراجعاً واضحاً في مكانته ضمن الخطط الحالية لريال مدريد، بعدما تقلّص حضوره في التشكيلة الأساسية، وتحول تدريجياً إلى خيار ثانوي في بعض المباريات الكبرى. هذا التراجع، المرتبط بازدحام الخط الأمامي وتغيّر التوازنات التكتيكية، فتح باب التساؤلات حول مستقبله داخل الفريق، خصوصاً بالنسبة للاعب يطمح إلى دور قيادي وثابت. ويتحرك محيط اللاعب بخطوات محسوبة من أجل رسم مخرج مناسب، إذ تشير تقارير موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الجمعة إلى اقترابه من التعاقد مع وكيل أعمال جديد سيكون له دور محوري في إدارة المرحلة المقبلة. هذا التحرك لا يُقرأ بمعزل عن الرغبة في فتح قنوات تفاوض مع أندية كبرى قادرة على تلبية الطموحات الرياضية والمالية لرودريغو.

ويركّز الاهتمام بوضوح على "البريمييرليغ"، الذي يبرز بوصفه خياراً مثالياً للاعب البرازيلي بفضل نسقه العالي وقيمته التسويقية الضخمة، أندية مثل مانشستر سيتي وأرسنال تتابع وضع رودريغو عن قرب، في انتظار لحظة الحسم، بينما لا يُستبعد دخول ليفربول أو تشيلسي على خط المنافسة إذا فُتح باب التفاوض رسمياً. ويراهن ريال مدريد، في حال قرر البيع، على قيمة سوقية مرتفعة قد تلامس حاجز 100 مليون يورو، مستنداً إلى صغر سن اللاعب وخبرته الأوروبية الكبيرة وسجله في المباريات الحاسمة. هذا الرقم يجعل الصفقة معقّدة، لكنه لا يُعد عائقاً حقيقياً أمام أندية إنكليزية اعتادت على الصفقات الثقيلة.

ويعكس هذا السيناريو صراعاً هادئاً بين الطموح الشخصي ومتطلبات المشروع الرياضي، إذ يدرك رودريغو أن البقاء دون دور أساسي قد يحدّ من تطوره، في حين يمثل "البريمييرليغ" فرصة لإعادة تعريف مسيرته كنجم أول لا مجرد عنصر مكمّل. وينتظر الشارع المدريدي الأسابيع المقبلة بترقّب، إذ ستتضح ملامح القرار النهائي. فإما يستعيد رودريغو مكانته داخل ريال مدريد، أو يفتح فعلياً باب الرحيل نحو إنكلترا، لتبدأ صفحة جديدة عنوانها التحدي، والرهان، ويبدو "البريمييرليغ" وجهةً أقرب من أي وقت مضى.