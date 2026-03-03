رودريغو يضع ريال مدريد ومنتخب البرازيل في أزمة كبيرة

- إصابة رودريغو تُعقّد وضع ريال مدريد: تعرض المهاجم البرازيلي رودريغو لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، مما سيحرمه من المشاركة مع ريال مدريد في المرحلة الحاسمة من الموسم، ويزيد من أزمة الفريق بارتفاع عدد المصابين إلى سبعة لاعبين. - تأثير كبير على منتخب البرازيل: إصابة رودريغو تعني غيابه عن بطولة كأس العالم 2026، مما يضع منتخب البرازيل في موقف صعب ويفقد المدرب كارلو أنشيلوتي مهاجماً مهماً في تشكيلته. - تحديات فنية لألفارو أربيلوا: مع تزايد الإصابات، يواجه مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا تحديات كبيرة في تشكيلته قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي، الذي يضم لاعبين عالميين.

وضع المهاجم البرازيلي رودريغو (25 سنة)، فريقه ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده في أزمة في الفترة المقبلة ليحرم فريقه من خدماته في المرحلة الحاسمة من الموسم، كما أنه سيغيب عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي، حيث نشر ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بياناً جاء فيه: "بعد إجراء الفحوصات اليوم للاعبنا رودريغو من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الغضروف الهلالي الجانبي لساقه اليمنى".

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

وكان موقع صحيفة كوبي الإسبانية قد أشار صباح اليوم الثلاثاء إلى تعرض رودريغو لإصابة قوية على مستوى الركبة وذلك خلال التدريبات مع فريق ريال مدريد الإسباني، ليتأكد بعد ساعات أن الإصابة كانت على مستوى الرباط الصليبي، ما يعني نهاية موسمه، الأمر الذي سيتسبب بأزمة كبيرة للنادي الملكي في المباريات المهمة المقبلة، في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا.

وتعقّدت أزمة ريال مدريد أكثر بسبب ارتفاع عدد اللاعبين المصابين حالياً إلى سبعة، وتضمّ القائمة: جود بيلنغهام، إيدير ميليتاو، إدواردو كامافينغا، داني سيبايوس، ماركو أسينسيو، كيليان مبابي، رودريغو، ليدخل المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا في معضلة فنية كبيرة من أجل إيجاد الحلول في تشكيلته قبل المواجهة القوية المُرتقبة أمام منافسه مانشستر سيتي الذي يملك عناصر مُميزة وعالمية على أرض الملعب.

كما وضع رودريغو منتخب البرازيل في أزمة أيضاً، إذ إن تعرضه لهذه الإصابة القوية على مستوى الركبة سيحرمه من المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، وبالتالي لن يحظى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمهاجم جيد في تشكيلته وسيفتقد لنجم مُميز فيها.